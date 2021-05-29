بالفيديو.. شقة بـ 1.4 مليون دولار هدية لمن يتلقى جرعتي لقاح كورونا في هونج كونج

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قدمت شركات عقارية بهونج كونج، عرضا مغريا، فى سبيل تشجيع المواطنين على تلقي لقاح كوفيد 19، إذ عرضت إحدى الشركات شقة سكنية تصل قيمتها إلى 1.4 مليون دولار، جائزة لمن يتلقون لقاح كوفيد-19.

وأشارت قناة "الغد"، في تقرير مصور لها، إلى أن الشركات العقارية في هونج كونج تعرض جائزة كبيرة لفائز من بين المتقدمين لتلقي لقاح فيروس كورونا كنوع من التشجيع للإقبال على التطعيم بعد أن عانت هونج كونج من إحجام كبير عن اللقاح.

الجائزة عبارة عن شقة سكنية تصل قيمتها لـ1.4 مليون دولار ومساحتها 42 مترا مربعا، وقالت الشركات العقارية إنه على المتقدمين أخذ جرعتي اللقاح، كما أن حكومة هونج كونج أعلنت مؤخرا أنها تنوي التبرع بجرعات اللقاح غير المستخدمة والتي تنتهي صلاحيتها في أغسطس المقبل بسبب عدم الإقبال عليها.

الحكومة تتبع سياسة تحفيزية للسكان لتلقي جرعات اللقاح، وهذه الخطوة جاءت بعد فوز أمريكية في ولاية أوهايو بمبلغ مليون دولار كجائزة ضمن برنامج التطعيم.

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