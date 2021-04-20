بالفيديو.. كاميرات المراقبة تفضح زوجان سرقا وأخفيا أجهزة منزلية في عربة طفلهما

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

كشفت كاميرات المراقبة قيام زوجان بسرقة أجهزة منزلية من أحد المتاجر في منطقة فولغوغراد الروسية.

وقالت شرطة منطقة فولغوغراد، اليوم الثلاثاء، أن الزوجين يواجهان عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

ووفقاً لتحريات الشرطة ذهبت امرأة تبلغ من العمر 27 عامًا (لديها عدة إدانات) وزوجها البالغ من العمر 25 عامًا في نزهة مع طفلهما.

وأثناء التنزه، قرروا سرقة أجهزة منزلية صغيرة الحجم من المتجر وبيع المسروقات لاحقًا. نفذ الزوجان خططهما وسرقوا مفرمة وخلاطين. في الوقت نفسه، ثم أخفى الزوجان الأجهزة في عربة طفلهما وغطوها ببطانية.

وتمكنا الزوجان من مغادرة مسرح الجريمة دون لفت انتباه الموظفين، ولكن بعد أيام قليلة شاهد ضابط أمن المتجر لحظة السرقة على شريط فيديو المراقبة، وقدم شكوى إلى جهات إنفاذ القانون.

والآن أصبح الوالدان، اللذان نجحا في بيع البضائع المسروقة، متهمين في قضية جنائية بموجب المادة المتعلقة بالسرقة عن عمد.

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