الكرملين يرفض "عن عمد" الكشف عن اسم لقاح كورونا الذي سيتلقاه بوتين

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إنه قرر عمدا عدم الكشف عن اسم اللقاح المحلي الصنع الذي من المقرر أن يأخذه الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين "نحن لن نذكر اسم اللقاح الذي سيحصل عليه الرئيس " مشيرا إلى أن "جميع اللقاحات الروسية الثلاثة موثوقة وفعالة تماما."

ونوه بيسكوف إلى الرئيس الروسي قد بذل جهودا كبيرة للترويج للقاحات المحلية.

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في مؤتمر عبر الفيديو عن حملة التطعيم في روسيا أنه ينوى تلقي اللقاح اليوم الثلاثاء، لكنه لم يكشف نوع اللقاح الذي سيتلقاه.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا لديها لقاحات هي "أبي فاك كورونا" و"كوفي فاك"، بالإضافة إلى "سبوتنيك في" الذي اعتمدته منظمة الصحة الدولية.

وكان بوتين، البالغ من العمر 68 عاما قد رفض سابقا الإجابة عن اسئلة تتعلق بموعد تلقيه اللقاح رغم مرور من 6 أشهر على ظهور لقاح "سبوتنيك في" في السوق الروسية.

وأوضح الرئيس الروسي أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على لقاح كورونا في بلاده بلغ 3.4 مليون شخص، وهي نسبة تقارب 3% من عدد سكان البلاد، فيما وصل عدد من تلقى أول جرعة من التطعيم إلى 3.6 مليون شخص.

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