واشنطن: مكافأة 5 ملايين دولار لمن يجد "فاكر بوسورة"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشرت السفارة الأمريكية بالقاهرة تنويهاً عن إعلان برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي ما يصل إلى 5 ملايين دولار للحصول على معلومات تؤدي إلى توقيف أو إدانة شخص يدعى "فاكر بوسورة".

وقالت السفارة الأمريكية إنه في عام 1988، غادر "بوسورة" مسقط رأسه تونس ليقيم في فرنسا. ثم غادر فرنسا في عام 1991 وهاجر إلى مونتريال بكندا، وسافر ذهابًا وإيابًا من كندا إلى تونس بشكل متكرر خلال التسعينيات.

وأضافت أن "بوسورة" حصل على الجنسية الكندية عام 1999، وأثناء وجوده في كندا، التحق بمسجد السنة في مونتريال. وغادر بوسورة كندا في عام 1999وربما قام بعدة رحلات إلى أفغانستان في عامي 1999 و2000.

وتابعت أنه بعد تلقيه تدريبات من تنظيم القاعدة في أفغانستان، عاد إلى كندا.

وأضافت السفارة: "إذا كانت لديك أي معلومات تتعلق بهذا الشخص، فيرجى الاتصال بمكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي إذا كنت في الولايات المتحدة، أو أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية إذا كنت بالخارج".

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