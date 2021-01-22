كاميرا خفية وضعها الزوج داخل المطبخ تكشف مؤامرة الزوجة

المصدر: متابعات - سمير سعيد

اعتقلت الشرطة الأميركية امرأة تبلغ من العمر 70 عاماً بعد أن كشفها زوجها وهي تدس له مادة سامة في قهوته، فيما قالت الزوجة أنها أرادت أن تلقنه درسا.

وبحسب موقع "أوديتي سنترال" فقد بدأت القصة في سبتمبر الماضي عندما لاحظ روبرت بارون، البالغ من العمر 63 عاما، وجود مذاق غريب في وجبات طعامه.

وقال الزوج القاطن في حي كوينز بمدينة ينويورك إنه بدأ يشعر بالمرض بعد تناول الطعام، وفي بعض الأحيان كان يصاب الإرهاق مما يدفعه إلى نوم لمدة قد تبلغ 15 ساعة على إثر التهام أحد الأطباق التي تعدها له زوجته.

ولشعوره بأمر مريب، فقد قرر في الأسبوع الماضي تركيب كاميرا مرقبة صغيرة في المطبخ دون إخبار زوجته، سونشا تينفيرا، ليتفاجئ بإنها تدس له مادة كيمائية تستخدم في قتل الصراصير بقهوته.

وسارع الزوج إلى إبلاغ الشرطة التي صادرت القهوة والأبريق الذي تصنعه به، وبعد التحليل الكميائي تيبن وجود مادة من حمض البوليك الذي يستخدم كمطهر أو كمبيد حشري للصراصير.

وقد اعترفت، تنيفيرا للشرطة بذنبها وتآمرها على زوجها، قائلة: "لقد فعلت ذلك مرتين أو ثلاث مرات، ولا أتذكر متى، فقط عندما أغضب"، مضيفة لقد "أردت فقط أن أعلمه درساً".

ولاحقا جرى الإفراج عن المرأة المسنة دون كفالة، لكن بأمر حماية يمنعها من الاقتراب من زوجها أو التعرض له.

وحمض البوريك عبارة عن مسحوق أبيض يستخدم على نطاق واسع في مختلف المجالات. يُستخدم أحيانًا كمطهر لعلاج الحروق أو الجروح الخفيفة، ولكنه يستخدم أيضًا كمبيد حشري ضد الصراصير والنمل والحشرات الأخرى.

وبحسب بعض شهادة الخبراء، فإن ملعقة كبيرة من حمض البوريك تكفي لقتل رجل يبلغ وزنه 68 كيلو غرام.

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