5 كويكبات تمر بالقرب من الأرض خلال 4 أيام

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أصدرت وكالة ناسا الأميركية لعلوم الفضاء، تحذيراً جديداً من وابل وشيك من الكويكبات الفضائية، يتمثل في ما لا يقل عن 5 كويكبات تحلق قرب كوكب الأرض، ابتداء من اليوم، ولمدة 4 أيام.

وبحسب ما ذكر موقع قناة "روسيا اليوم"، فإنه بداية سيمر كويكب 2020 RV2، الذي يبلغ قطره نحو 25 مترا، عند مسافة 5.69 مليون كم. بينما الكويكب التالي 2020 RR2 وهو بقطر 26 مترا فسيمر على مسافة آمنة تبلغ 6.2 مليون كم.

ويتجاوز اليوم كويكب 2020 RK2 البالغ قطره 46 مترا، كوكبنا على مسافة 3.8 مليون كيلومتر. وفي اليوم نفسه، يمر كويكب 2019 SB6 البالغ قطره 15 متراً، من مسافة 4.5 مليون كم، وأخيراً، سيحلّق كويكب 2020 SR6 (بقطر 25 مترا) قرب الأرض على مسافة 2.7 مليون كم.

ولا يوجد خطر مباشر من الفضاء الخارجي في الوقت الحالي، لكن البعض على وسائل التواصل الاجتماعي يتناول أخبار الكويكبات التي تمر بالقرب من الأرض بروح الدعابة.

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