قبل 23 عاماً.. "عرّافة" تنبأت بإصابة الرئيس الأميركي بفيروس خطير يفقده السمع

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تنبأت العرافة البلغارية، فانغا، قبل وفاتها منذ 23 عاماً، بأن يصاب الرئيس الأميركي الخامس والأربعين (حالياً دونالد ترامب) بفيروس خطير سيجعله يعاني كثيرا.

وبحسب ما ذكر موقع قناة "روسيا اليوم" فقد قدمت فانغا، المعروفة أيضا باسم "نوستراداموس البلقان"، قبل وفاتها مباشرة عن عمر يناهز 85 عاما، سلسلة من التنبؤات لعام 2020.

ووفقاً لإحدى تنبؤاتها، فإن الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة ( وهو حالياً ترامب) سوف يستسلم لمرض غير معروف في وقت ما في المستقبل.

وقالت فانغا إن المرض سيتسبب في إصابة الرئيس الأميركي بفقدان السمع وطنين في الأذن وورم في الدماغ.

ويبدو أن العرافة، التي توفيت قبل 23 عاماً، كانت تتمتع بقوى خارقة وتنبؤ في رؤية المستقبل، حيث تحققت العديد من تنبؤاتها، ومن بينها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وأحداث 11 سبتمبر في أميركا، والتسونامي المدمر في تايلاند.

وبحسب فانغا، يبدو أن عام 5079 سيكون العام الذي سينتهي فيه الكون. وفقاً لـ"روسيا اليوم".

وأصيبت هذه العرافة في صباها بالعمى نتيجة عاصفة ترابية بالقرب من مزرعة عائلتها وظلت على هذا الوضع حتى الوفاة.

ورغم إصابتها بالعمى، فإنها كانت تشعر تقريبا بالكثير مما يدور حولها، وكان لديها ما يشبه "النظرة الثانية"، التي مكنتها من التنبؤ بالأحداث المستقبلية.

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