دواء لأمراض القلب يمكن أن يوقف الجلطات وأضرار "كورونا" للرئتين

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن، عن "ديلي ميل"

بدأ الأطباء في مؤسسة القلب البريطانية دراسة لتجريب عقار يدعى"trv027"، المخصص لمنع الجلطات القلبية، من أجل علاج مرضى كورونا التي تسوء حالاتهم.

وكان هذا العقار قد نجح في علاج فشل القلب عن طريق الحفاظ على توازن صحي بين اثنين من الهرمونات الأساسية التي تنظم لزوجة دم الانسان.

وإذا زاد مستوى أحد الهرمونين عن الآخر كثيراً، فإن ذلك يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم وبالتالي إلى الجلطة.

ويعتقد العلماء أن طريقة عمل هذا العقار يمكن أن تساعد على الحد من الأضرار التي تحدث في القلب نتيجة مرض كورونا.

ويقول الباحثون أنه من المهم التوقف عن التفكير بأن كورونا هو مجرد مرض محصور في الرئتين فقط، لأنه يؤثر أيضا على القلب والأوعية الدموية أيضاً.

واكتشف الأطباء خلال فترة الوباء أن الكثير من مرضى كورونا تطور لديهم جلطات دموية، والتي يمكن أن تسبب أضراراً خطيرة على الرئتين كما أنها يمكن أن تسبب نوبات قلبية.

وقال الدكتور ديفيد أوين، المتخصص بالصيدلة من جامعة امبريال كوليدج في لندن، وهو أحد العلماء المشاركين في هذه الدراسة، إن معالجة الفيروس يمثل تحدياً كبيراً لأننا لا نعرف إلا القليل عنه. وأضاف "هذه الدراسة اجتمع فيها العديد من المتخصصين في علم الأمراض، والفيروسات، والادوية، والباحثين الذين يركزون عادة في أمراض القلب والدورة الدموية".

وسيقوم الباحثون بتجريب العقار على 60 مريضاً موجودين في المشافي مصابين بمرض كورونا ويراقبونهم خلال ثمانية أيام، ويرون كيف ستتحسن حالهم.

وإذا كانت النتائج إيجابية ينوي الباحثون اجراء اختبارات ضخمة سريرية في المستقبل القريب.

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