إخماد حريق في غواصة نووية فرنسية

المصدر: طولون - أ ف ب

أخمدت السلطات الفرنسية حريقاً شب على متن غواصة نووية كانت تخضع لأعمال صيانة في ميناء طولون جنوب فرنسا.

وكانت النيران اشتعلت في الساعة 10,35 صباح أمس في مقدمة الغواصة الهجومية "لا بيرل"، وأخمدت منتصف ليل الجمعة السبت بعد تدخل 100 إطفائي، وتلقي دعم من أكثر من 150 شخصا.

و"لم يصب أي شخص بجروح" في حريق الغواصة التي كانت تخضع للصيانة في أحد أحواض قاعدة طولون البحرية.

وأعلنت البحرية الوطنية الفرنسية أن "الخطر النووي المرتبط بالوقود النووي معدوم بعد سحبه من الخزانات في إطار التوقف التقني. ولم يكن هناك أسلحة (صواريخ أو ذخائر) أو بطاريات على متن الغواصة".

وهذه الغواصة ضمن الغواصات الست النووية الهجومية الفرنسية التي دخلت في الخدمة عام 1993، ونقلت إلى الحوض في يناير الماضي لأعمال صيانة وتحديث يتوقع أن تستغرق 18 شهرا.

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