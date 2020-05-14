وفاة محام أردني على الهواء خلال «لايف» على «فيس بوك»

المصدر: متابعات جعفر محمد أحمد

تداول نشطاء أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، فجر الأربعاء، مقطع فيديو يوثق لحظة وفاة المحامي الأردني،أكرم هيلات، خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية في موقع «فيس بوك» بعد إصابته بنوبة قلبية.

ووثق مقطع الفيديو المصور لحظة وفاة المحامي هيلات، أثناء حديثه عن أعمال المحامين ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، خلال بث مباشر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، دون أن يستكمل حديثه.

ونعى نقيب المحامين الأردنيين، مازن رشيدات، المحامي المتوفى قائلا: «أنني إذ أعزي نفسي وزوجته وأولاده وأهله وعشيرته لأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ونحن معهم الصبر والسلوان وأن يدخله فسيح جناته».

ووفقا لوسائل إعلامية، فإن المحامي أكرم هيلات، أصيب بأزمة قلبية في آخر البث المباشر الذي كان يستضيف فيه عددا من المحامين الأردنيين، للحديث حول أوضاع المحامين خلال فترة أزمة فيروس كورونا، وسقط مغشيا عليه وسط ارتفاع أصوات من كانوا بجانبه الذين حاولوا إنقاذه، مؤكدة أنه توفى على الفور قبل وصوله إلى المستشفى لإسعافه.



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