"كورونا" يتسبب في مشاكل للقلب والأوعية الدموية وفشل الأعضاء الحيوية

المصدر: ترجمة: مكي معمري عن "لوسوار"

قال مستشفى زوريخ الجامعي، في سويسرا، إن مرضى فيروس "كورونا المستجد" الأوائل كانوا يعانون من التهاب رئوي، يصعب علاجه في الغالب، إلى أن اكتشف الأطباء، في وقت لاحق، المزيد من حالات أمراض القلب والأوعية الدموية وفشل الأعضاء المتعدد، دون علاقة واضحة بالالتهاب الرئوي.

ووفقًا لدراسة أجراها باحثون من زيوريخ، فإن "كوفيد 19"، أكثر من مجرد التهاب رئوي، بل هو التهاب الجهاز الدموي. وهذا يفسر تسببه في الكثير من مشاكل القلب والأوعية الدموية وفشل الأعضاء الحيوية.

لذلك قام فريق "سوزانا فارغا"، في المستشفى الجامعي، بفحص عينات الأنسجة من المرضى المتوفين، بواسطة المجهر، ووجدوا أن الالتهاب يؤثر على البطانة الداخلية للأوعية الدموية، لأعضاء الجسم المختلفة.

وتم اكتشاف الفيروس التاجي، في البطانة نفسها، حيث يقتل الخلايا، ثم الأنسجة والأعضاء المصابة. واستنتج الباحثون أن الفيروس يهاجم الجهاز المناعي ليس عن طريق الرئتين، ولكن مباشرة من قبل المستقبلات الموجودة في البطانة، مما يفقد وظيفتها الوقائية.

ويقول مدير عيادة أمراض القلب بجامعة نيويورك، فرانك روتشيتسكا، "يمكن أن يؤثر كوفيد 19 على الأوعية الدموية في جميع الأعضاء". وهو التهاب في الأوعية الدموية، يمكن أن يؤثر على القلب أو الدماغ أو الرئتين أو الكلى أو حتى الجهاز الهضمي.