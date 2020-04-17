أميرة سويدية تعمل كممرضة للمساعدة في مكافحة «كورونا»

المصدر: ترجمة حسن عبده حسن - عن الإندبندنت

بدأت الأميرة السويدية صوفيا (35عاما)، امس العمل في أحد المشافي لتقديم المساعدة في مكافحة فيروس كورونا. وتلقت صوفيا، زوجة الأمير السويدي كارل فيليب(40عاما)، تريبات على تقديم الرعاية الصحية من خلال برنامج استمر لـ3ايام في جامعة «صوفياهيمت» في استكهولم، حيث تعتبرعضو رئاسيا فخريا.

والأميرة قادرة الآن على تقديم الرعاية الصحية والمساعدة في مكافحة وباء كورونا، الذي أصاب 11927 في السويد وقتل 1203 حتى الان.

وتقوم هذه الجامعة بتدريب نحو 80 شخصا أسبوعيا كي يخففوا الأعباء عن الطاقم الطبي في الدولة وفق تقارير طبية محلية. وقالت مدير المكتب الإعلامي في البلاط الملكي مارغريتا ثورغرين إن الأميرة تريد أن تقوم بعمل تطوعي في مجال الرعاية الصحية في وقت عصيب.

وأصبحت صوفيا عارضة الأزياء السابقة، جزء من العائلة المالكة السويدية عام 2015 عندما تزوجت الأمير كارل فيليب وهو ابن الملك كارل غوستاف، ولديها طفلين هما الأمير الكساندر، والأمير غابريل، وكلاهما في عمر السنتين.

وقبل زواجها من الأمير كارل كانت صوفيا تتمتع بحياة مهنية ناجحة كعارضة أزياء مشهورة كما أنها كانت نجمة تلفزيون الواقع في نسخته السويدية التي يطلق عليها «بردايس هوتل».

وأعلنت السويد عن عدد قليل من الإصابات والوفيات يومي السبت و الأحد الماضيين، ومن المتوقع أن يتزايد هذا الرقم بسرعة في المستقبل القريب.