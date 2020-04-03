كلب يثير أزمة في الحجر الصحي للعائدين المصريين من واشنطن

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

كشفت مصادر طبية بالبحر الأحمر عن أن إحدى الراكبات العائدات على رحلة «مصر للطيران» القادمة من واشنطن لمطار مرسي علم، وصلت بصحبتها كلبها على نفس الرحلة، ثم انتقلا لفندق الإقامة المجهز ليكون حجرًا صحيًا لمدة أسبوعين.

وحول خضوع الكلب للفحص البيطري قبل السماح بخروجه من المطار طبقًا لقرارات هيئة الخدمات البيطرية بإجراء الفحص البيطري للحيوانات الأليفة القادمة والمغادرة لمصر بصحبة الركاب بمختلف المنافذ والمطارات خشية انتقال فيروس كورونا، أكد مير عام المحاجر البيطرية بالبحر الأحمر والوجه القبلي الدكتور حسين شحاتة، أن مطار مرسي علم الدولي لا يوجد به مكتب للحجر البيطري وطالبنا أكثر من مرة إدارة المطار بتخصيص مقر للحجر البيطري ورفضوا.

وحسب صحيفة «المصري اليوم» أوضح شحاته،، أنه في حالة وصول حيوان أليف للمطار بصحبة راكب في حالة عدم وجود مكتب حجر بيطري يقوم مسؤول الجمرك بإخطار الحجر البيطري في الغردقة أو سفاجا للانتقال للمطار لإجراء الفحص والتأكد من شهادات الحجر والفحص القادم بها الحيوان من مطار المغادرة للتأكد من سلامته من أي أمراض.

وكشف شحاتة أنه لم يتلق أي إخطار من جمارك مرسي علم بوجود حيوانات أليفة بصحبة أي راكب في رحلة واشنطن وأنه سيتم التحقيق في الواقعة وإرسال مأمورية لفندق إقامة الركاب للكشف على الكلب الذي كان بصحبة إحدى الراكبات.

وكان مطار مرسي علم قد استقبل وسط إجراءات أمنية وطبية مشددة ٢٥٧ راكبًا مصريًا قادمين من واشنطن، بعد أن تقرر تحويل وصول رحلتهم من مطار القاهرة إلى مرسي علم.

وكشفت مصادر طبية أن جميع الركاب العائدين خضعوا لإجراءات الحجر الصحي، وسيتم وضعهم لمدة 14 يومًا بأحد الفنادق السياحية في إطار خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.