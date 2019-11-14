رجل يشعل النار في زوجته داخل سيارة

المصدر: جرابرون -د ب أ

المشاحنات الزوجية ليست دائما بهار العلاقات الزوجية، ولكنها قد تفضي إلى ارتكاب جرائم أيضا، إذ ألقت الشرطة الألمانية اليوم الخميس القبض على رجل على خلفية الاشتباه في إضرامه النيران في زوجته داخل سيارة في ولاية بادن-فورتمبرج جنوبي ألمانيا.

وأوضحت الشرطة اليوم أنه تم توقيف الزوج (47 عاماً) الذي كان يعيش منفصلا عن زوجته (45 عاماً) في محل سكنه.

وذكر شاهد عيان أنه رأى صباح اليوم الخميس أن الاثنين (الزوجين) يتشاجران في الشارع، ويشتبه أن السيدة أصيبت بجروح جراء الشجار أيضا، ثم أضرم الزوج النيران في السيارة وزوجته بداخلها، بحسب بيانات الشرطة.