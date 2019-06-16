نتنياهو يدشن مستوطنة «ترامب» في الجولان المحتل

المصدر: الجولان - أ ف ب

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتلة باسم «رامات ترامب» تكريما للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقد اعترف دونالد ترامب في 25 مارس الماضي بسيادة إسرائيل على الجزء الذي احتلته من سورية خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقال نتنياهو «الجولان إسرائيلي وسيظل كذلك»، واصفا ترامب بأنه «صديق عظيم لإسرائيل اتخذ قرارات لم يتم اتخاذها سابقا».

وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في خيمة في مرتفعات الجولان بحضور السفير الأميركي ديفيد فريدمان، وقرر التصويت لبناء مستوطنة «رامات ترامب» (مرتفعات ترامب) في كيبوتز «كويلا بروشيم» الذي أقيم عام 1984 وتسكنه حاليا أربع عائلات من المستوطنين.

من جهته، أشاد فريدمان ب «البادرة الاستثنائية».

خارج الخيمة، تم الكشف عن لافتة تحمل اسم المستوطنة بعد فترة وجيزة من الإعلان أمام مسؤولين محليين من اليهود والدروز.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن «الرئيس ترامب يظهر مرة أخرى التزامه بأمن إسرائيل ومستقبلها»، معيدا التذكير أن ترامب قام بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس في مايو 2018.

وقال إن افتتاح مستوطنة جديدة الأمر الذي «لم يحصل منذ سنوات عديدة»، سيعزز عملية تطوير مرتفعات الجولان.

يذكر انه في العام 1949، افتتحت الحكومة الإسرائيلية بلدة في وسط البلاد باسم «كفر ترومان»- قرية ترومان بالعبرية- تعبيرا عن الشكر للرئيس الأميركي هاري ترومان كونه أول من اعترف بإسرائيل في 14 مايو 1948.

ويعيش نحو 23 ألفا من الدروز السوريين في جزء من هضبة الجولان فضلا عن 25 ألف مستوطن وصلوا اعتبارا من عام 1967.