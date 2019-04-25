الحقنة "غير الآمنة" تقتل 400 ألف مصري سنوياً

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

كشفت إحصائيات وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، أن 8% من الحقن في مصر يجري بشكل غير آمن، بما يُعادل 23 مليون حقنة سنوياً، ما يؤدي لوفاة 400 ألف حالة سنوياً جراء العدوى المنقولة إليهم من "الحقن غير الآمن".

وقالت صحيفة "الوطن" المصرية إن هذه الإحصائيات دفعت الحكومة المصرية إلى تشجيع جذب الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق المصرية لتصنيع "السرنجات" (الحقن) ذاتية التدمير، في إطار خطة قومية للقضاء على فيروس سي بمصر، ومع انتشار الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الاستخدام غير الآمن للحقن.

ومن المقرر أن يمنع استخدام "السرنجات" العادية، سواء ذات الطول 10 سنتيمتر أو أقل من ذلك بداية من منتصف شعر يونيو 2020، مع استخدام "السرنجات" ذاتية التدمير بدلاً منها، وهى سرنجات تستخدم لـ"مرة واحدة".