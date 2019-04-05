أستاذ جامعي يقتل إمام مسجد أثناء صلاة الجمعة بمصر

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات ىاليوم

لقي إمام مسجد «الرحمة» في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة جنوب القاهرة، مصرعه أثناء صلاة الجمعة اليوم، جراء تلقيه طعنات في مناطق متفرقة من الجسد.

وأفادت تحريات الشرطة المصرية أن المتهم يدعى «أحمد.م» 42 سنة، أستاذ جامعي منقطع عن العمل، مصاب بأعراض انفصام في الشخصية، لافتة إلى أنه قتل الإمام «محمد» 34 سنة، أثناء سجوده تاركا السكين في ظهره.

وتخطى المتهم صفوف المصلين أثناء الركعة الثانية، وسدد 3 طعنات في جسد المجني عليه، الذي سقط غارقا في دمائه، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل نقله للمستشفى.

وأكد مصدر مطلع على التحقيقات أن المتهم سدد طعنات في الظهر لإمام المسجد أثناء السجود واصفا الأمر «ضربه مرة وسحب السكينة وضربة مرة تانية وترك السكينة وهرب».

وتمكن المصلون من القبض على المتهم قبل هروبه، وتسليمه إلى الشرطة التي وصلت موقع الجريمة في غضون دقائق.

وعن ترديد المتهم عبارات غير مفهومة بعد ضبطه من قبل المصلين أكد المصدر أن المتهم مهتز نفسيا، وأنه سيخضع للفحص الطبي الشامل للوقوف على سلامة قواه العقلية.