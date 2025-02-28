عشاق دبــي

في قلب الصحراء، وتحت سماء دبي التي لطالما احتضنت الأحلام الكبيرة التي أصبحت واقعاً، اجتمع فريق من المخلصين، الذين وضعوا أنفسهم لخدمة هذه المدينة الاستثنائية، في مخيم دبي، عشاق دبي، كما أطلق عليه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لم يكن مجرد لقاء، بل كان انعكاساً لروح دبي، لنهجها القائم على الطموح والتحدي، حيث لا حدود للأفكار الإبداعية، ولا سقف للإنجازات.

اجتمع الفريق، برعاية سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ليضعوا نصب أعينهم هدفاً واحداً: أن تبقى دبي كما هي دائماً، مدينة الأحلام والمستقبل، موطناً للفرص والإبداع، وبيئة تحتضن الجميع دون استثناء. لم يكن اللقاء مجرد حديث عن التحديات، بل كان ورشة عمل مفتوحة تعكس روح العائلة الواحدة، حيث يتشارك الجميع في صياغة المستقبل، ويعملون بروح الفريق الواحد، تحت قيادة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد.

دبي ليست مجرد مدينة، بل قصة نجاح تتجدد كل يوم، بفضل جهود فرق العمل في حكومة دبي، الذي يعمل بتميز لتحويل الرؤية إلى واقع، والسعي المستمر نحو الريادة في مختلف المجالات. فحكومة دبي لم تصل إلى هذه المكانة المرموقة بمحض الصدفة، بل بفضل الله سبحانه، ثم بتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي علّم الجميع أن المستحيل ليس في قاموس دبي، وأن العمل الجاد والتخطيط السليم هو الطريق الوحيد نحو القمة.

هذه الرؤية التي وضعها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أصبحت نبراساً يُضيء طريق فريق العمل الحكومي في دبي، الذي لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات فحسب، بل يمتد ليكون نموذجاً عالمياً في الابتكار والاستدامة، وتحقيق أفضل مستوى معيشي للسكان والمقيمين.

في مخيم دبي، كان الهدف واضحاً: مناقشة التحديات، ووضع أحلام جديدة، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، ليضمن فريق العمل أن تبقى دبي الوجهة الأفضل للحياة والعمل والاستثمار. من هنا جاءت رسائل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واضحة: العمل بروح الفريق الواحد، ومواجهة التحديات بحلول مبتكرة، والتفكير دائماً في المستقبل وليس في الحاضر فقط.

نعلم أن دبي ستظل دائماً مدينة لا تعرف المستحيل، لأنها تمضي برؤية قائد لا يرضى إلا بالمركز الأول، هذه هي دبي، وهؤلاء هم عشاقها، وكلنا نعشقها.

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