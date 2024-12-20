إن الإنسان لفي خسر

يقسم ربُّنا سبحانه وتعالى بالعصر - أي عصر كل يوم، أو الدهر كله، أو بصلاة العصر- كل ذلك محتمل؛ لصدقه على الكل؛ أقسم به على أن جنس الإنسان خاسر؛ لما جُبِل عليه من النقص والقصور عن أداء ما يجب عليه لربه سبحانه وتعالى من الحق، ربه الذي خلقه فسواه فعدَله، وفي أي صورة ما شاء ركبَّه، وأنعم عليه بنعم لا تحصى، وأقدره على ما يريد من خير أو شر، وهداه النجدين ليختار ما يشاء، فإن هو لم يجعل نفسَه عبداً لهذا الخالق العظيم، والمنعم الكريم طائعاً؛ يكون قد خسر خسراناً مبيناً لا محالة؛ لأنه يقدر أن يكون طائعاً لربه، عابداً له سبحانه، لما هيأ له من أسباب الهداية، وهي الرسل الدالة عليه، والكتب التي فيها شرعه ومراده من خلقه، ولما منحه من عقل يميز به بين الخير والشر، والصحيح والباطل، والحسن والقبيح، فإن هو اهتدى بذلك فهو المستثنى من الخسران، كما قال سبحانه: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾. هذه الأربعة الأمور هي التي تخرج الإنسان من الخسران؛ فما الذي يمنعه من أن يسعى لتحصيلها وهي سبيل النجاة المحقق؟! إنه لا يتوانى عن ذلك إلا من سبقت عليه الشِّقوة، فظلم نفسه، ولم يرد لها الخير.

إن تحصيل هذه الأمور يسيرٌ على من يسرها الله تعالى له، فالإيمان تصديق بالجنان بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده، وأن ما أخبرنا به عن نفسه حقٌّ، وما أخبرنا به عن المُغَيَّبات حق، وأن أنبياءه ورسله حقٌّ، وأن ما شرعه لنا على ألسنتهم حقٌّ.

*كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي

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