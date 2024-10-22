احجز مقعدك في أنشط الأسواق العقارية عالمياً

مع إطلاق المرحلة الثانية من برنامج دبي للوسيط العقاري، يكون بذلك قطاع الوساطة العقارية في دبي دخل مرحلة جديدة فعلية وجادة، ليصبح الوسيط العقاري المواطن أحد المحركات الأساسية لهذا القطاع.

المرحلة الثانية من البرنامج هي تأكيد على سعي متواصل وجهد مستمر في تعزيز مشاركة الكادر الإماراتي في صنع إنجازات القطاع العقاري، وتعزيز مساهمة الشباب الإماراتيين في رفع حجم المبيعات العقارية للسوق، التي من المتوقع لها أن تكسر هذا العام الرقم القياسي المحقق في العام الماضي، فخلال 10 أشهر فقط تجاوزت المبيعات 400 مليار درهم، متجاوزة إنجازات عام 2023 كاملاً.

وقد كان للدفعة الأولى من متخرجي برنامج دبي للوسيط العقاري دور في تحقيق هذا الرقم من خلال تسجيلهم قيمة مبيعات تجاوزت 200 مليون درهم، حسب إحصاءات رسمية.

مواصلة هذا البرنامج تعتبر واحدة من الخطط الداعمة لمستهدفات استراتيجية القطاع العقاري 2033، الرامية إلى تشجيع تملك المنازل للقاطنين في دبي، ومضاعفة القيمة المضافة للقطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وإطلاق المرحلة الثانية، يعني أن باب ممارسة نشاط الوساطة العقارية في دبي قد انفتح لك ثانية كمواطن إماراتي وكمواطنة إماراتية، وأن الفرصة أتيحت لك مرة أخرى لتدخل سوق العقار، وتعرف المزيد عنه من باب عملك كوسيط، ومن خلال هذا العمل ستتعزز معارفك ومعلوماتك عن الاستثمار العقاري، وبإمكانك اقتناص فرصة من الفرص الاستثمارية المميزة، لتصبح مستثمراً عقارياً، فالعمل في الوساطة العقارية لا يقيّد عن ممارسة الاستثمار العقاري في الوقت نفسه، بل يعزز من نقاط نجاحك وتوسعك في القطاع.

هي دعوة موجهة لك، لدعم جهود الحكومة في تعزيز وجودك بالقطاع العقاري، ولاتخاذ خطوة فعلية لدخول عالم العقارات من باب الوساطة، وإن فاتتك الفرصة السابقة فلا تفوّت هذه الفرصة، وبادر بحجز مقعد لك في البرنامج، لتتمكن من حجز مقعد خاص بك في سوق عقارية مصنفة من أنشط الأسواق إقليمياً وعالمياً.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

