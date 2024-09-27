حديث الأب لبناته

هذا هو عنوان المحاضرة القيِّمة التي قدمها نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان تميم في حفل استقبال طالبات كليتي دبي الطبية ودبي للصيدلة بمستشفى جامعة دبي الطبية، والتي أخذت عنوان المحاضرات الترحيبية التي كان يقدمها المرحوم سعيد بن أحمد لوتاه في بداية الفصل الدراسي الأول، بمناسبة ارتداء المعطف، وكانت محاضرة قيّمة جمعت بين النصائح الراقية النافعة الموضحة بالتجارب الواقعية التي عايشها معاليه، وتضمنت إحدى عشرة نصيحة، كل نصيحة منها يمكن بسطها في محاضرة كاملة، وكل نصيحة يصدق واقعها مع كل فرد وفي كل مؤسسة.

فقد حث الطالبات والطبيبات المعلمات على التعلم، أي الاستمرار فيه، لأن العلم لا نهاية له، لاسيما في مجال الطب الذي تتجدد معارفُه كل يوم، وحث على أن يكون العمل بروح الفريق الواحد، لما في ذلك من التعاون على النجاح وتحقيقه، وحث على أن يكون العمل الطبي بروح الإنسانية التي لا تفرق بين المرضى للون ولا جنس ولا دين، وهذا واجب شرعي وحقوقي، وحث على التحلي بالأخلاق المهنية التي تميز الطبيب الصادق المخلص عن الطبيب المرتزق، وحث على استثمار الفرص المتاحة، لأن اغتنام الفرص هو عمل الأذكياء الذين يبادرون عند كل فرصة متاحة من غير تردد ولا انتظار، وهذا سر النجاح والتفوق، وحث على التواصل الفعَّال مع سائر التخصصات ومع المجتمع حتى يحقق الطبيب ثقة المرضى، وحث على التفاؤل والصبر، لأن ذلك هو منهج المسلم وهو الذي يعطي الطبيب والمريض أريحية النفس ويكون له أثر في تحقيق الشفاء والنتائج المرضية، وحث على مواصلة البحث العلمي والتطوير الذاتي، لأن ذلك هو الذي يخلق من الطبيب التميز والتفوق على أقرانه، كما حث على مواصلة التدريب العملي الذي يكسب الخبرة والمهارة في مجال التخصص، وحث على الاستقامة التي تعني مراقبة الله تعالى في المهنة، وهذه الاستقامة هي سر نجاح الأطباء، وفيها سر الشفاء، فعند عدم الاستقامة لا تسأل عما يحدث من خروقات لقوانين الطب، وانتهاك لحقوق الإنسانية، ثم ختم حديثه بالحث على العطاء الذي هو الثمرة المتوخَّاة من الطبيب الذي بذل مجهوداً كبيراً حتى يكون طبيباً نافعاً، فإذا بخل بمهنته حرم خيرها، وكان ذميماً عند الله وعند الناس، كما حث الطالبات على تدارس هذه العناوين وإبداء ملاحظاتهن عنها إن رأين ملاحظات، وهذا من الإنصاف والتواضع اللذين يعرف بهما، بارك الله فيه، وحقيقةً لقد استفدنا نحن كمجلس أمناء من المحاضرة فضلاً عن الطالبات.

كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء في دبي

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