مسار قانوني مهم

لم تصل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى هذه المكانة العالمية الاستثنائية في قطاع الاقتصاد من فراغ، إذ عملت جاهدة على مدار سنوات على سن تشريعات تضمن توفير مناخ آمن ومستقر وعادل للمستثمرين.

ويعد «أمر الأداء» من أهم التشريعات التي تعزز متانة المعاملات التجارية، وتوفر الحماية للحقوق، إذ يتيح طلب اتخاذ إجراءات تحفظية حال الخوف من ضياع الديون أو التقاعس في ردها.

ولاشك أن هذه الخدمة القانونية بالغة الأهمية في دولة رائدة تجارياً، لأن العرف السائد في كثير من المعاملات هو جدولة السداد أو تأجيله وفق عقود مناسبة للطرفين.

ومن ثم يوفر أمر الأداء مظلة الحماية لمثل هذه المعاملات، فيسمح لصاحب الحق قيد دعوى إذا كان الدين ثابتاً بالكتابة، وحالاً أو مستحق السداد، سواء كان نقوداً أو مالاً منقولاً، لذا يعد من أسرع الطرق البديلة للإجراءات المعتادة في الدعاوى أو المنازعات المتعلقة بالديون، إذ يصدر خلال ثلاثة أيام فقط وفق اشتراطات محددة.

ويحق لصاحب الدين - بحسب القانون - طلب اتخاذ إجراءات تحفظية، إذا تخوف من تهريب أموال المدين، مثل توقيع الحجز التحفظي عليه، أو طلب منعه من السفر.

وتعكس خدمة «أمر الأداء» أهمية ابتكار وسائل بديلة لحل النزاعات التجارية وتلك المتعلقة بالديون، لأن أطرافها غالباً يحرصون قبل غيرهم على سمعتهم التجارية، ويفضلون التسويات الودية التي تضمن الحقوق من جهة، وتحافظ على استمرار الأعمال من جهة أخرى.

ويكفي أن نعرف أن محاكم دبي سجلت أكثر من 12 ألف أمر أداء خلال السنوات الثلاث الأولى لتطبيق الخدمة بداية من عام 2021، بمبالغ تتجاوز مليار درهم، وهذا في مضمونه انعكاس لأهمية هذا المسار القانوني البديع.

إن الرائع في هذه الخدمة سهولة الحصول عليها، إذ لا تتخذ الإجراءات الاعتيادية للدعاوى، بل يقتصر الأمر على تكليف المدين بأداء دينه خلال خمسة أيام، ومن ثم يقدم الدائن عريضة إلكترونية للمحكمة متضمنة سند الدين، والتكليف بالوفاء، ليصدر القاضي المختص قراره بإصدار أمر الأداء أو رفضه في إطار زمني لا يتجاوز ثلاثة أيام.

محكم ومستشار قانون