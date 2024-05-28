القطاع العقاري في دبي ومشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر

دبي الأولى عالمياً، للمرة الثالثة على التوالي، في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر.

من نظرة عقارية، كيف يمكننا رؤية هذا التصنيف؟ وماذا تعني الأرقام المحققة في هذا المجال التي وردت في قرير التصنيف التابع لـ«فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس»؟

تشير البيانات إلى أن قطاع البناء أسهم بنسبة 8% في إجمالي مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المستقطبة إلى دبي العام الماضي، والتي وصلت إلى نحو 1070 مشروعاً. وعادت الحصة الكبرى من المساهمة إلى «قطاع خدمات الأعمال» بنسبة 38.3%، و«قطاع البيع بالتجزئة» بنسبة 15%. والملاحظ في بيانات التقرير أن «قطاع البيع بالتجزئة» سجل نمواً سنوياً بنسبة 6.3%، وزيادة في عدد المشروعات بنسبة 6.2%.

من جهة أخرى، أسهمت زيادة المشروعات الاستثمارية في زيادة فرص العمل الجديدة في دبي، إذ وصلت إلى ما يعادل 44 ألفاً و771 فرصة وظيفية جديدة بنسبة نمو 15.5% على أساس سنوي.. كيف نقرأ هذه الأرقام؟

نمو فرص العمل ناتج عن زيادة عدد المشروعات الاستثمارية، ما ينعكس إيجاباً على قطاعات اقتصادية أخرى، من أهمها: قطاع التجارة والتجزئة والتسوق، وقطاع السكن. وإذا دققنا في قطاع العقارات، فسيكون أكثر المستفيدين من زيادة عدد المشروعات الاستثمارية، وزيادة عدد الوظائف والموظفين. من جميع النواحي، سيرتفع الطلب على جميع الأنواع العقارية، بما فيها المساحات المكتبية، والتخزين، ووحدات التصنيع، ومنافذ التجزئة، إضافة إلى مساكن العمال، والشقق والفلل، شراء وإيجاراً، وهذا ما يفسر ارتفاع الطلب المسجل على العقارات في دبي، مع ارتفاع أسعارها الملحوظ في البيع والإيجارات حالياً.

أما زيادة نمو مشروعات قطاع التجزئة، فهذا دليل على عودة الطلب على منافذ التسوق التقليدية والمحال التجارية، ويؤكد أن هذا القطاع واعد وسريع النمو في دبي، باعتباره جزءاً أساسياً من الاقتصاد، لإسهامه الكبير في توليد الدخل وتوفير فرص عمل، ما يرفع من جاذبيته الاستثمارية. وكنقطة إضافية أخرى، فإن نمو المجمعات والمشروعات السكنية في الإمارة، وطرح مشروعات جديدة، له تأثير كبير على توسع قطاع التجزئة، فأي مشروع عقاري أو مجمع يطرح في دبي حالياً، يجب أن يشتمل على مرافق خدمية ومنافذ تجزئة ومراكز تجارية لتعزيز جودة الحياة فيها.

بشكل عام، يؤدّي ارتفاع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي إلى زيادة الطلب على العقارات، وهذا يؤدي بدوره إلى توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين في القطاع، ما يعزز مكتسباتهم وأرباحهم في مختلف مجالات العقار.

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae