ثقافة الماء العكر

تلعب الثقافة المؤسسية والقيم المشتركة دوراً حاسماً في نجاح واستدامة أي منظمة، فهي بمثابة العمود الفقري لهوية الشركة، ولها تأثير في اتخاذ القرار، وسلوك الموظفين، ورضا العملاء. ومن خلال تعزيز ثقافة مؤسسية إيجابية، يمكن للشركات تعزيز معنويات الموظفين، وزيادة الإنتاجية، ودفع الابتكار. يستكشف هذا المقال أهمية ثقافة الشركات والقيم المشتركة من خلال أمثلة عملية من سيناريوهات الحياة الواقعية.

على سبيل المثال، شركة «غوغل»، التي ربما لا يوجد شخص في العالم لا يعرفها، تتلخص ثقافتها المؤسسية في كلمتي الابتكار والانفتاح، فثقافتها المبتكرة وبيئة العمل المنفتحة تدعمان فلسفة الشركة التي تتلخص في تنظيم المعلومات حول العالم وجعلها مفيدة، ويمكن الوصول إليها عالمياً وبالتالي تم بناء ثقافتها على الالتزام بالانفتاح وسهولة الوصول لمنتجات الشركة. كما تشجع «Google» ثقافة الإبداع والابتكار من خلال السماح للموظفين بقضاء 20% من وقتهم في المشاريع الشخصية التي تهمهم، وقد أدى هذا النهج إلى تطوير منتجات رئيسة مثل «Gmail» وأخبار «Google»، ما يوضح كيف يمكن لثقافة الحرية والابتكار أن تحقق النجاح. مثال آخر هو شركة «ثاوس ويست إيرلاينز Southwest) Airlines)، حيث أدى التزام شركة الطيران بالحفاظ على قوة عاملة سعيدة ومتحمسة إلى مستويات عالية من الاحتفاظ بالموظفين، وانخفاض معدلات الاستقالات.

وعلى العكس من ذلك فإن الثقافات التي تعزز القيم السلبية مثل الانعزال، وغياب الشفافية والرؤية المؤسسية وعدم تقدير الجهود وعدم الاستفادة من التجارب والخبرات العملية؛ نتيجتها زيادة معدل الاستقالات، وضعف الإنتاجية وزيادة نسبة الغياب والإجازات المرضية، وكثرة الشائعات وتحول بيئة العمل إلى بيئة سامة طاردة للعناصر الجيدة، حيث يبقى فقط من يحلو له الاستفادة من انعدام الشفافية أو كما يقول المثل: «الصيد في الماء العكر»، حيث يبدو أن البعض لديه مهارة عالية في العيش في الماء العكر والرغبة في استدامته.

تثبت هذه الشركات ذات ثقافة الماء الصافي أن الثقافة القوية والإيجابية لا تعزز معنويات الموظفين وإنتاجيتهم فحسب، بل تؤدي أيضاً إلى الابتكار ورضا العملاء ونمو الأعمال بشكل عام، ولذلك فإن تنمية ثقافة مؤسسية إيجابية وقيم مشتركة لا تعد مجرد ميزة استراتيجية، لكنها أيضاً ضرورة لأي منظمة تهدف إلى النجاح على المدى الطويل.

Garad@alaagarad.com

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