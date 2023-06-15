تنظر في مرآتها وتتساءل لماذا أنا ذاهبة؟ هو لقاء صديقتها المعتاد مع خطيبها كل أسبوع على ضفاف النيل، ومن غير المنطقي أن تقبل دعوتها ثم تذهب لتلتقي هناك حب عمرها وشريك حياتها.. وتبدأ قصة.

يشتعل الصراع في العمل ويشي به مديره المباشر حتى تتم إقالته، يشكو الأمر لصديقه المقرب فيرشحه لقريبه الذي يبحث عن فكرة مشروع وشاب ذكي، فيؤسسا معاً شركة صغيرة تصبح واحدة من أنجح شركات النقل الذكي.. وتبدأ قصة.

تتحمّل هي عقمه سنوات ويتمادى هو في ظلمها حتى تنتهي قصتها معه بالانفصال، وتغرق في أحزانها عاماً كاملاً تتزوج بعده نزولاً عند رغبة أمها، فترى العالم كما لم تره من قبل حين تُنجب طفلها الأول.. وتبدأ قصة.

يهاجر أملاً في النسيان بعد أن خذلته واختارت غيره رغم وعودها، فيصبح أشهر أطباء المدينة الأوروبية العتيقة وأكثرهم ثراء، وينقذ آلاف المرضى ويؤسس بيتاً سعيداً.. وتبدأ قصة.

يتزوج غيرها ويتخلى عنها هي وأطفالها تنفيذاً لشرط زوجته الجديدة، فتنكفأ على صغارها وتجلس سنوات في بيت أبيها إلى أن تتزوج من يعد أطفالها عوض السماء عن حرمانه من الإنجاب.. وتبدأ قصة.

يتلقى رسالة بريدية صادمة بعدم حاجة العمل له، فينتابه الحزن وتتكالب عليه هموم الالتزامات، ليتم قبوله بعد أقل من شهر في وظيفة بضعف راتبه الأول.. وتبدأ قصة.

تركب سيارتها غاضبة من زوجها وتسير في الشوارع بلا هدف، لتجد امرأة على حافة الطريق تنتظر الحافلة مع أطفال صغار تحت لهيب الصيف، فتقلّهم رأفة بهم وتتعارفان وتمتد صداقتهما أعواماً.. وتبدأ قصة.

يعاني شظف العيش وقسوة الفقر، يصادف حادث سيارة مروّعاً على الطريق فيترك كل شيء لإنقاذ السائق وأسرته، ليتلقى بعد أربعة أشهر اتصالاً من قنصلية البلد الذي أنقذ مسؤوله الرفيع ويسافر بعد عرض سخي.. وتبدأ قصة.. وغيرها الكثير من الحكايات التي خرجت من رحم المعاناة ووجع الصدمات، فكانت نوراً وعوضاً وجبراً وآية من آيات القدير، وتأكيداً للطفه وعظيم تدبيره وخيرية أقداره.

هناك دائماً في قلب كل مصيبة لطف خفي، وبين طيات الألم راحة وسعادة تنتظرنا، ووسط إحباط الفشل والخوف من المستقبل نصر عظيم على الطريق، طالما بذلنا الجهد وأخلصنا النوايا وترفّعنا عن الأذى وإضمار الحسد والشر لغيرنا، وحتماً بعد كل حكاية حزينة قصة سعيدة تبدأ.

• في قلب كل مصيبة لطف خفي، وبين طيات الألم راحة وسعادة تنتظرنا، ووسط إحباط الفشل والخوف من المستقبل نصر عظيم على الطريق..

@amalalmenshawi

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