لا حساب غير «حساب الضمان»

رغم كل التحذيرات والتعاميم الصادرة من الجهات المعنية والقائمين على سوق العقارات، ورغم وضوح القانون حيال ذلك، لاتزال تصلني حتى اليوم استفسارات حول إمكانية سداد دفعات شراء وحدة عقارية على المخطط في حساب غير «حساب الضمان» الخاص بالمشروع.

أثارت هذه الاستفسارات في داخلي استفهامات

عدة أخرى، مثل كيف يمكن لمطور أو وسيط مسؤول عن بيع مشروع عقاري ما، طلب وضع الدفعات خارج «حساب الضمان» رغم علمه بالقانون، وكيف يمكن للمطور طرح مشروعه للبيع دون حصوله على رقم «حساب الضمان»، وكيف لوسيط أن يقوم بعرض مشروع للبيع دون رقم «حساب الضمان»؟

وكيف للمتعاملين شراء عقارات من مشروعات ليس لديها رقم حساب ضمان، وتجاهل مجموعة التعاميم والتحذيرات الخاصة بهذا الشأن؟

إن سداد دفعات شراء العقارات على المخطط خارج «حساب الضمان» يمكن أن يلحق الضرر بحقوق المشتري على مستويات عدة، منها عدم توفير ضمان للمستثمرين والمشترين بأن أموالهم آمنة، وهذا يمثل خطراً كبيراً عليهم وعلى سمعة القطاع العقاري، إضافة إلى ذلك قد يتسبب عدم وضع دفعات شراء العقارات في «حساب الضمان» في تأخر عملية استكمال المشروع وتسليمه في الوقت المحدد، حيث يمكن للمطور العقاري أن يستخدم الأموال الخاصة بالمشترين في مشروعات أخرى أو لأغراض ثانية، ما يؤدي إلى عدم التزام المطور بالمواصفات والمواعيد المتفق عليها.

وفي هذه الحالة، إذا تخلف المطور عن استكمال المشروع وتأخر في تسليمه، يمكن للمستثمرين والمشترين فقدان جزء من أموالهم والعائدات الاستثمارية خلال فترة التأخير عن الموعد المتفق عليه، ما يتسبب في ارتفاع تكاليف الشراء.

في دبي هناك عشرات المشروعات تطرح شهرياً، وإذا طرح المطور 100 مشروع، فالقانون يفرض عليه فتح 100 حساب ضمان، من باب ضمان استمرارية المشروع وحفظ حقوق المشترين، فـ«حساب الضمان» في المشروعات العقارية في دبي يتعلق بالتزامات المطورين للمشروعات التي يطورونها.

كما يهدف إلى حماية حقوق المشترين والمستثمرين في هذه المشروعات، وتسليمها في موعدها المحدد وفق المواصفات المتفق عليها.

لذلك من باب النصيحة، ورداً على جميع الاستفسارات التي وصلتني بهذا الخصوص، لكل مشتري عقار، يجب عليك الاستفسار من المطور العقاري عن وجود رقم «حساب الضمان»، والتأكد من أنه موجود وسار، ثم التحقق من صحة الرقم عن «دبي ريست»، كما يُنصح بالتعامل مع المطورين العقاريين الموثوقين، والتحقق من سجلهم التجاري، وخبرتهم في السوق العقارية، إلى جانب التحقق من جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالعقار والمطور العقاري قبل إتمام الصفقة.

بشكل عام، عند شراء العقارات، لا تتردد في طلب رقم «حساب الضمان»، والامتناع عن وضع دفعات الشراء في أي حساب آخر، ضماناً لحقوقك كمشترٍ، وضماناً لاستكمال المشروع وتسلم وحدتك في موعدها المقرر، وبالتالي تجنب خسارتك مالياً.

إن وضع دفعات الشراء في «حساب الضمان» ضمان لك ولمستقبلك المالي والاستثماري.

«حساب الضمان»

يهدف إلى حماية حقوق المشترين والمستثمرين في المشروعات العقارية وتسليمها في موعدها وفق المواصفات المتفق عليها.

@ismailalhammadi

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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