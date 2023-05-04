أهلاً بك في الدرع العقاري

الدليل الأهم للمعلومات في القطاع العقاري في دبي، التعرف على القوانين، التشريعات والمتطلبات وغيرها.. هذا ما تقرؤه حين تفتح خدمة الدرع العقاري التي تصادفك كأول خدمة على منصة «دبي ريست» الإلكترونية.

تتيح هذه الخدمة للعملاء ثلاثة خيارات بعد التعرف على اسم وبلد المستخدم، مستثمر أم مستأجر أم مالك.. إذا كنت مستثمراً فستجد الأجوبة على أكثر الأسئلة شيوعاً حول حساب الضمان وشراء العقارات على الخارطة، وإذا كنت مستأجراً فستجد الإجابة على أكثر الأسئلة شيوعاً حول الإخلاء، الصيانة والخدمة للعقار، عقد الإيجار، التأمين، القيمة الإيجارية.

أمّا إذا كنت مالكاً للعقار فستجد الأجوبة عن الأسئلة الأكثر شيوعاً حول رسوم الخدمات، لجنة الملاك، شركة الإدارة، وأسئلة عامة أخرى.

أقل ما يقال عن هذه الخدمة، إنها خدمة شاملة، جمعت بين مختلف عملاء السوق العقارية في دبي، ليجدوا الأجوبة عن الأسئلة والاستفسارات التي يبحثون عنها في مكان واحد، وهذا ما يعكس حجم الجهود التي بذلها القائمون على تطوير هذه الخدمة في تحديث وإدخال أهم البيانات المطلوبة، والتي يحتاجها المتعاملون بمختلف أنواعهم، بين قوانين تنظيمية وتشريعات عقارية ومتطلبات إدارية، لذلك أطلق عليها اسم الدرع.

منذ إطلاقها قبيل نحو خمس سنوات تقريباً، شهدت «دبي ريست» تعديلات وتحديثات وإضافات جديدة

عدة، واكبت من خلالها متطلبات القطاع العقاري في دبي وتوجهاته واختلاف فئات المتعاملين به، لتنمو وتتوسع مع نمو وتوسع السوق ومتعامليها من الأسواق الخارجية، وتتجاوز حدود الزمان والمكان كأكبر مشروع تصرف عقاري ذاتي في العالم.

ولهذا فالشكر والتقدير واصل لفريق عمل منصة «دبي ريست» العقارية الذي يعمل جاهداً على تقديم أفضل الخدمات لعملاء قطاع عقارات دبي.

جهود متواصلة ومتميزة في تطوير وتحسين هذه المنصة لتتحول إلى واحدة من أهم المنصات العقارية في السوق المحلية والإقليمية والعالمية وأكثرها فاعلية وتفاعلاً مع المتعاملين على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

وعمل مستمر لتحسين تجربة المستخدمين وتوفير أفضل الخدمات الممكنة على هذه المنصة، وتوفير خدمات ترتقي إلى المستوى الذي وصل إليه القطاع العقاري، كخدمة الدرع العقاري التي تعتبر أكثر من مجرد خدمة لتلبية احتياجات المتعاملين، بل تتعدى إلى خدمة تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة لكل شريحة على حدة وفي كل مرحلة يحتاجونها.

امتنان خاص ومستحق لكل هذه الجهود، وعلى ثقة تامة بأن رحلة التطوير مستمرة في تقديم أفضل الخدمات العقارية المتميزة التي تخدم المتعامل وسمعة القطاع العقاري في دبي وشفافيته. أهلاً بك في الدرع العقاري.. ما هي إلا جزء مصغر للجملة الترحيبية الشاملة: «أهلا بك في قطاع عقارات دبي».

• «جهود متواصلة ومتميزة في تطوير وتحسين (دبي ريست)، لتتحول إلى واحدة من أهم المنصات العقارية في العالم».

ismailalhammadi@

Ismail.alhammadi@alruwad.ae

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