من لم يمتّن وجوده في الحياة، ويعرف قدرها وقيمتها ومرادها، وكم هي قصيرة رحلتها.. من لم يمد يد العون لمن حوله، ويكفّ أذاه عن غيره، من لم يرَ الله في الجمال والسلام والعدل، لم يقع في الحب.

من لم يترفع عن الصغائر، ويشد على الأيادي المرتجفة، ويطمئن المفزوع، ويغيث ذوي الحاجة، ويطيّب الخواطر المنكسرة، ويرفع بحنوٍ الرأس المنكّسة، لم يقع في الحب.

من لم يحب الخير لغيره، ولم يطهّر نفسه من الحقد والحسد وتمني زوال النعم، من لم يفرح لجاره ويشاركه حلو الأوقات وعصيبها، لم يقع في الحب.

من لم يتقاسم الفضل مع أخوته وأهله، ومن يطرق بابه، من لم يدرك أنه هبة من الله لا ينبغي أبداً الاستئثار بها، وأمانة لابد من إيصالها إلى أصحابها، لم يقع في الحب.

من لم يصن العهد، ويبقِ على الود، ويحفظ السرّ، ويبتعد عن نكء الجراح، وتعرية النقص، من لم يغضّ الطرف ويتغافل عن الزلات، ويقبل الاعتذار، لم يقع في الحب.

من لم تهدأ نفسه، وينفك عبوس وجهه، وتمتلئ روحه سلاماً وسكينة مع نسمات الفجر، من لم يفتح نوافذ قلبه كل صباح للأمل والتفاؤل بأن القادم أجمل، لم يقع في الحب.

من لم يطرب للموسيقى، ويتذوق الشعر، ويعشق رائحة الورد، ويبتهج للشجر والطير، من لم يتأمل غروب الشمس وهدوء البحر، لم يقع في الحب.

من لم يسافر ولو عبر صفحات كتاب، ولم يحترم الاختلاف، ولم يؤمن بأن الكون يسع الجميع، لم يقع في الحب.

من لم يخلص لشريكه، ويجعله دون العالم استثناء واكتفاء، من لم يشتق في البعد، ويصبر على الانتظار، من لم يحدب على أطفاله، ويتفهم ضعفهم، ويقدر احتياجهم، لم يقع في الحب.

من لم يبرّ أهله، ويتفقد أحوالهم، ويتمسح في رضاهم، ويتمنَّ لهم الصحة وطول العمر، لم يقع في الحب.

من لم يقتله الألم حين يمر على الديار فلا يجد أهلها، من لم تثر أشجانه أغنية أو تاريخ له ذكرى أو صورة قديمة تغير لونها، وبقيت بكل بهجتها حية في القلب، لم يقع في الحب.

الحب حياة كاملة، وخلق رفيع، وفيض من روح الله الكريمة وضعه فينا نحن البشر، لتسمو به إنسانيتنا، ولتهون به رحلة بقائنا في الأرض، فكل عيد حب وأنتم جميعاً متحابون متآلفون كل يوم، وواقعون في الحب.

@amalalmenshawi

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.