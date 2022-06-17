دبي.. المدينة الجاذبة للاستثمار

تبين جميع المؤشرات أن دبي أصبحت مدينة عالمية جاذبة للاستثمار، وهي الجاهزة ببنيتها التحتية العالمية المستوى.

ويسعى القطاع الحكومي في دبي إلى الاستفادة المشتركة مع القطاع الخاص في مختلف المجالات، إيماناً بأهمية دور هذا القطاع في إضفاء قيمة أكبر وميزة تنافسية عالية، حيث سيسهم التعاون مع القطاع الخاص في نمو الاستثمارات بالإمارة التي أضحت أفضل مدينة للعيش وكذلك الاستثمار.

ويظهر ذلك جلياً من خلال المشروعات المتنوعة التي دخل القطاع العام فيها مع «الخاص» في شراكات متنوعة، ومثال على ذلك مشروع «مركز دبي لمعالجة النفايات»، المنشأة الأكبر والأحدث من نوعها على مستوى العالم لتحويل النفايات إلى طاقة.

ونظراً لأن مشروعات البنية التحتية تعد إحدى ركائز الحياة العصرية لاقتصاد مزدهر ومجتمع متقدم، فهي تعتبر أساسية بتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد، وتفعيل مناخ الأعمال والاستثمار.

ومن هذا المنطلق، فقد حرصت بلدية دبي على إقامة شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروع «مركز دبي لمعالجة النفايات»، إيماناً منها بأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص ستسهم في إطلاق مشروعات تنموية كبيرة، وتحسين مستوى الخدمات، مع تحريك العجلة الاقتصادية.

هذا المشروع الضخم والأكبر والأحدث على مستوى العالم سيعمل على معالجة نحو 5666 طناً من النفايات البلدية الصلبة التي تنتجها الإمارة يومياً، وما يعادل 1.9 مليون طن سنوياً، إلى طاقة متجددة، والتي ستغذي شبكة الكهرباء المحلية بنحو 200 ميغاواط من الطاقة النظيفة عن طريق تحويل النفايات إلى طاقة، ما يسهم بكل تأكيد نحو هدف بيئي كذلك متوافق مع توجه دولة الإمارات نحو الاستدامة البيئية.

مثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص تساعد بشكل كبير على تأسيس الأرضية المناسبة لاستقطاب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن تأثيرها المباشر في تعزيز جودة الخدمات، ما يعزز بدوره جودة الحياة.

لا شك أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص أحد أهم مرتكزات الحكومات في تنويع وتعزيز الاقتصاد، لتتشكل دورتها الاقتصادية القوية، حيث أصبح تشجيع القطاع الخاص للدخول في شراكات كبيرة تخص المدينة أحد أهم التوجهات للمدن، لتأسيس بيئة اقتصادية قوية ومستدامة.

مدير عام بلدية دبي

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شراكات القطاعين العام والخاص تساعد على تأسيس أرضية لاستقطاب الاستثمارات.