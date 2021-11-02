خدمات النزاعات العقارية الذكية

لم يتخيل أحدنا يوماً أن يعالج قضايا نزاعاته العقارية عن بُعد، دون التردد على المحكمة. كما لم يتخيل أحدنا يوماً أن يمسك هاتفه بين يديه ويجري استشارة قانونية عن طريق محادثة كتابية، بل لم يكن أحدنا يتخيل يوماً أن يظهر له قاضٍ يخدمه في أي وقت يناسبه على مدار 24 ساعة في اليوم.. قاضٍ ذكي متوافر عبر تطبيق إلكتروني يكتب من خلاله سؤاله فتصله الإجابة الفورية في اللحظة ذاتها.

لم يكن في الحسبان أن يأتي عليك يوم، سواء كنت مالكاً، أو مستأجراً، أو مطوراً، أو وسيطاً عقارياً، لتجد بين يديك حقيبة عقارية إلكترونية متكاملة للتصرف الذاتي دون الحاجة إلى ارتياد المراكز المعنية لإتمام معاملاتك المطلوبة، أو الاستفسار عن خدمة ما، ووصل الأمر إلى أن توفر لك المحفظة قاضياً يهتم بشؤونك القانونية، ونظاماً للاستفسار عن الخلافات التعاقدية التي قد تواجهك.

خدمة «القاضي الذكي» على منصة «دبي ريست» من أهم الخدمات الذكية التي لا يمكن أن تجدها في أي سوق عقارية، حيث تتيح هذه الخدمة للمتعاملين الحصول على استشارة قانونية مجانية في ما يتعلق بالوضعية القانونية لأطراف العلاقة الإيجارية قبل رفع قضية، كما توفر خدمة «تسجيل دعوى» للأطراف، التقدم بطلب تسجيل قضايا إيجارية أو قضايا صلح.

وفي السياق نفسه، توفر خدمة أخرى تحت مسمى «الاستفسار عن الخلافات التعاقدية»، نظاماً آلياً للرد على مختلف الاستفسارات عن الخلافات التعاقدية، والرغبة في فسخ العقود، إضافة إلى خدمات أخرى لها الهدف نفسه مثل خدمة «عرض دعوى» وخدمة «متابعة دعوى».

كل هذه الخدمات توفر للمتعامل، سواء كان مالكاً أو مستأجراً، معرفة مبدئية بما يترتب عليه من حقوق وواجبات، وتقييماً مبدئياً للوضعية القانونية لكل طرف في العلاقة التعاقدية، وهذا ما يختصر عليهم الكثير من الوقت والجهد، ويبسط عليهم الأمر في معرفة الخطوات التالية لقضاياهم، وأكثر من ذلك فإن هذه الخدمات تسهم في نشر وتعزيز الثقافة القانونية لدى الأفراد في القطاع العقاري.

قبل سنتين تقريباً من الآن، كان أكبر تحدٍّ يخوضه أحد أطراف العلاقة العقارية في حالة حدوث نزاع، هو معرفة وضعه القانوني في أسرع وقت ممكن، وكان يتوجب عليه التردد على الجهة المختصة في ذلك، وربما سينتظر كثيراً، لتأخذ القضية مجراها القانوني ووقتاً إضافياً آخر للفصل فيها، بسبب تشعّب الأمور عليه، وعدم إلمامه بما يتوجب عليه فعله، ناهيك عن تنقله بين مكاتب الاستشارات القانونية لاستقاء معلومات مبدئية عن قضيته، لكن اليوم، انتهى كل ذلك، والوضع تغير، حيث أصبحت منصة «دبي ريست» تمتلك القدرة على توفير معظم تلك المعلومات، وربما أكثر من ذلك في وقت قصير، والمعني بالأمر جالس في مكانه.

وهذا ما يجعلنا، كمتعاملين، نتطلّع للمزيد من التطوير لمثل هذه الآليات، وتوسيعها أكثر، لتغطي جميع الاستفسارات عن مختلف القضايا النزاعية العقارية الأخرى التي تنشأ بجميع العلاقات التعاقدية في القطاع.

• «القاضي الذكي» من أهم الخدمات الذكية التي لا يمكن أن تجدها في أي سوق عقارية.

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