قواعد الاستثمار في مشروعات قيد الإنشاء

توفر سوق دبي العقارية، العديد من الفرص الاستثمارية للاستفادة منها في اقتناء منزل العمر أو شراء عقار للاستفادة من العوائد المالية.

وقبل الدخول في صفقة عقارية، يجب الالتزام بخمس قواعد لضمان استثمار آمن. ونظم القانون رقم 8 لسنة 2007 والقانون رقم 13 لسنة 2008 الاستثمار في المشروعات قيد الإنشاء، وعليه يجب على المستثمر أن يكون على اطلاع بالنقاط التالية في حالة رغبتة في الاستثمار في العقارات قيد الإنشاء.

- في البداية، يجب التأكد من تسجيل المطور في سجل المطورين وحصوله على ترخيص لمزاولة مهنة التطوير العقاري في إمارة دبي.

- ثانياً، يتوجب على المستثمر الاطلاع على بيانات تسجيل المشروع لدى مؤسسة التنظيم العقاري، والموافقات الممنوحة للبيع على الخارطة.

- ثالثاً، قاعدة أساسية في مشروعات البيع على الخارطة، لا يوجد مشروع مصرح له بالبيع من دون حساب ضمان عقاري، تودع فيه جميع المبالغ المدفوعة من المستثمرين ولا يحق للمطور استلام أي مبالغ خارج هذا الحساب أو استلام مبالغ نقدية.

- رابعاً، ضرورة تسجيل العقار في السجل المبدئي بدائرة الأراضي والأملاك، فلا يعتد بأي عقد ما لم يكن مسجلاً في سجلات الدائرة، وعلى المطور تسجيل العقد فور استلامه الدفعة الأولية من المستثمر.

- خامساً، لابد من الاطلاع على بنود عقد البيع وزيارة موقع المشروع، والحصول على جميع البيانات الخاصة بالمشروع، من جدول الدفعات ومواصفات المبنى ومساحة الشقة والمساحات المشتركة وتاريخ الإنجاز الفعلي وغيرها من المواصفات الفنية.

ووفرت دائرة الأراضي والأملاك، خدمة ذكية مجانية للمستثمرين لتغطية النقاط الخمس المذكورة أعلاه، والحصول على جميع بيانات المشروعات قيد الإنشاء المباعة على الخارطة من خلال خدمة «مشروعي» على منصة «دبي ريست».

ويتيح التطبيق، للمستثمر جميع البيانات الخاصة بمطور المشروع من رقم تسجيل المطور وبيانات التواصل والمشروعات الحالية، بالإضافة إلى بيانات المشروع بالتفصيل. ويمكن للمستثمر من خلال التطبيق معرفة تفاصيل المشروع مثل تاريخ تسجيل المشروع وتاريخ بداية الإنشاءات ونسبة الإنجاز ونوع الوحدات المتاحة في المشروع وعددها والتاريخ المتوقع للإنجاز.

وتوفر خدمة «مشروعي»، بيانات حساب الضمان للمشروع، من اسم مدير الحساب ورقم الحساب، بحيث يتم إيداع الدفعات الخاصة بالمشروع فقط في هذا الحساب.

وفي الختام، يجب على أي مستثمر يرغب بالاستثمار في مشروعات البيع على الخارطة، الاطلاع على خدمة «مشروعي» لتثقيف نفسه بكل البيانات المطلوبة لضمان الحصول على استثمار آمن حسب الأنظمة والقوانين المنظمة للبيع على الخارطة.

المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري

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