الوطن.. القيادة.. التعليم

وطن جميل يحتوينا بكل الحب والعطاء يقدم لنا معاني الوفاء والحب وروح الإنتماء.. وطن يعمل بحب لخدمة أبناءه وطن هو الروح بالنسبة لنا والتاريخ (حصنتك بسم الله ياوطن ).. وطن بنى لنا صرحا شامخا يجب أن نحافظ عليه بحياتنا لأن قيادتنا الرشيدة وفرت لنا بيئة خصبة للعلم والعمل والتميز لبناء مستقبل هذا الوطن الذي بات ينافس الجميع في جميع المحافل الدولية.. قيادة حكيمة أولت التعليم اهتماما كبيرا وبفضل صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله الشيخ خليفة بن زايد غدى التعليم في الطليعة فأسست جامعات ومدارس وكليات وتخصصات تفي بمتطلبات العصر الحديث فالتطور مستمر وأبناء الوطن نراهم على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم شكرا للوالد والقائد الذي رسم لنا خريطة الطريق لنسير عليها بكل ثقة وثبات وعزيمة.. فالعلم لاحدود له في سماء الوطن لذلك سخر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حفظه الله كل الإمكانيات المتاحة للوصول إلى أعلى المستويات ويكون لنا وجود واسع في الفضاء فأولى التعليم اهتمامه وذلل الصعوبات وأعطى القراءة حقها في تحدي القراءة وأصبح التنافس في التحدي قويا وظاهرا للعيان فالعلم مهد لكل الحضارات وتقدم البلدان في كافة الميادين.. وكذلك لاننسى كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله عن أهمية التعليم وأن البيت متوحد بأبناءه الأوفياء المخلصين الذين يحافظون على الوطن من خلال التعليم والتعلم والنظر دائما إلى الأمام بكل عزيمة وإصرار وصلابة والإقتداء بالآباء والأجداد والمحافظة على العادات والتقاليد وطلب العلم النير لبناء الوطن الحبيب.. ما أروع قيادتنا الرشيدة التي تقف معنا وتأخذ بأيدينا نحو العلى بكل شفافية وحب.. نرى مدارس هنا على مختلف مستوياتها وتنوعها.. وجامعات هناك وتخصصات متنوعة نقف عند كل زاوية ونشاهد إبداع قيادتنا الرشيدة في مجال التعليم والتعلم.. هنا اجتمع وطن.. وقيادة.. وتعليم..

هنيئا لنا نحن أبناء شعب دولة الإمارات العربية المتحدة بالوطن والقيادة والشعب نبارك لأبناؤنا الطلبة والطالبات والهيئات التعليمية على مختلف المستويات على هذا الصرح التعليمي الذي وصل للعالمية وكل ذلك بفضل قيادتنا الرشيدة الحكيمة ووزارة التربية والتعليم وتوجيهات وزير التربية والتعليم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي..

وطن.. وقيادة.. وتعليم

وطني.. شكرا لك من القلب

قيادتي.. شكرا لك من القلب

تعليم.. متميز.. مبتكر.. عالمي

سنرفع رآية التعليم خفاقة في جميع المحافل الدولية ونردد عاش اتحاد إماراتنا..