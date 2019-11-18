تَطوُّع البيانات

وصلنا في نوفمبر 2019 إلى أكثر من مليوني زيارة لمنصة بيانات دبي (دبي بالس)، وذلك خلال وقت قصير من تحقيقنا المليون ونصف المليون زيارة في سبتمبر الماضي، وهو رقم له دلالات أكبر من مجرّد زيادة المهتمين بمتابعة بيانات إمارة دبي.

هذا الإنجاز بجعل المنصة أكثر جاذبية جاء نتيجة تعاون الشركاء الحكوميين المشاركين في تحدي بيانات المدينة (البيانات أولاً) مع فريق مؤسسة بيانات دبي، الذين بذلوا جهوداً نوعية لفتح ومشاركة بياناتهم على المنصّة.

هذا بداية تحوّل نوعي وكمي للبيانات المتاحة على منصة «دبي بالس»، ويتجاوز الحديث عن الأرقام، وهو خطوة جوهرية في رحلة نُضج نظرتنا للبيانات، وطريقة تعاملنا معها، وهذا كلّه يصب في مصلحة العملاء الذين سيصبح لبياناتهم رحلة رقمية واضحة المعالم، ويصبح بمقدور كل الجهات قراءة بيانات المتعامل بسهولة وموثوقية، وهو ما ينعكس إيجاباً على التحوّل إلى حكومة بلا ورق، وراحة الناس وسعادتهم.

والجانب الأهمّ في نُضج تجربة فتح وتبادل البيانات أننا لمسنا في «دبي الذكية» أن كثيراً من الشركاء تحولت جهود فتح ومشاركة البيانات عندهم من مجرّد التوافق مع متطلبات قانون بيانات دبي وسياسات بيانات دبي والقواعد التنظيمية لـ«تحدي البيانات أولاً» إلى جهود هي «تَطوُّع البيانات»، حيث أخذ شركاء حكوميون يبادرون إلى اتخاذ معايير إضافية على المستوى المؤسسي، تُسهم في تغذية تلقائية لمنصة بيانات دبي، ومنها وضع البيانات كجزء استراتيجي من مؤشرات أداء العمل الاستراتيجية، وعدم تركها للجهود والمبادرات الفردية، بحيث ستقيس أداء إداراتها بناءً على طريقة إسهامهم في فتح ومشاركة البيانات.

المليونا زائر مؤشّر يقول لنا إن العالم يُنصت باهتمام لما لدينا في دبي لنُخبره، والمتابع بصرياً للمشهد في دبي ومختلف أنحاء الدولة يلمس تطوّراً وسباقاً ليس مع الزمن فقط، بل مع المستقبل.

وتحليلنا في «دبي الذكية» لطبيعة استهلاك بيانات دبي المفتوحة يقول أن كثيراً من مدن العالم والمؤسسات ينظر إلينا كوجهة قدوة في التحوّل الرقمي.

مثلما أسهم ويسهم التطوّع بمفهومة التنموي في إثراء المجتمعات، أرى أن تطوّع البيانات من المؤسسات الحكومية والخاصة هو مفهوم تنموي جديد، مرتبط بالعصر الرقمي والثورة الصناعية الرابعة، وسيقرر ذلك كيف سيكون مستقبل البيانات، وسيقرر دورها في تحقيق مستويات غير مسبوقة من النجاح، سواءً على المستوى الحكومي أو الخاص.

مساعد المدير العام لـ«دبي الذكية» المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي

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«كثير من المدن والمؤسسات ينظر إلينا كوجهة قدوة في التحوّل الرقمي».