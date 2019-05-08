مركز فضّ المنازعات الإيجارية في دبي.. إنجاز عالمي بمعنى الكلمة

في عام 1998، زار وفد من دائرة الأراضي والأملاك في دبي سنغافورة، للاستفادة من نظامها العقاري المتطور جداً، والاطلاع على قوانينها وتشريعاتها، وكيفية حل المشكلات العقارية هناك، وذلك من أجل تطوير العمل في دائرة الأراضي التي كانت، آنذاك، في بدايات خطواتها التطويرية، والجميل في الأمر أن الدائرة نفسها استقبلت، خلال الأسابيع الماضية، وفداً من «أراضي سنغافورة»، جاء ليستفيد من الحلول الذكية والإمكانات التقنية، التي يعمل بها مركز فض المنازعات الإيجارية بدائرة الأراضي في دبي، لتطبيقها في سنغافورة!

ما حدث في مركز فض المنازعات الإيجارية من تطور، أمر يدعو إلى الفخر والاعتزاز، ومن كان على اطلاع على الأوضاع السابقة في طريقة فض النزاعات، سيلمس الفرق الكبير، فالمركز اليوم تقوده مجموعة من القضاة المواطنين الشباب، الذين أحدثوا نقلة نوعية بمعنى الكلمة في طريقة وآلية عمل المركز، ليس على المستوى المحلي فقط بل العالمي أيضاً، واستطاعوا تسخير التقنية الحديثة، لتقليل فترة النزاع والوصول إلى الحكم النهائي، خلال ساعات لا تتعدى اليوم الواحد، بعد أن كانت بعض القضايا والمنازعات الإيجارية تحتاج إلى سنوات عدة، لحلها وإصدار حكم فيها!

المركز الآن لديه برنامج «الحُكم الذكي» لإصدار الأحكام في المنازعات الإيجارية إلكترونياً، من دون أن يستدعي الأمر حضور أيٍّ من المالك أو المستأجر، وما على المُشتكي إلا أن يسجل الدعوى عبر الموقع الإلكتروني، ويرفقها بكل الملفات والأوراق الثبوتية اللازمة، ثم يدفع الرسوم إلكترونياً، وهذا كل ما في الأمر، وستصل الدعوى الإلكترونية للقضاة الذين يتداولونها في ما بينهم أيضاً بطريقة إلكترونية، ويقوم النظام بسحب كل المواد القانونية المتعلقة بالحالة، ليبت فيها القاضي، ويصدر حكمه إلكترونياً أيضاً، لتصل الرسالة الإلكترونية بمنطوق الحكم للأطراف المعنية، هذه العملية تستغرق حالياً أسبوعاً من الزمن، وهناك محاولات حثيثة لإنجازها في خمسة أيام، في حين كانت القضايا ذاتها تُحل في شهور وأحياناً في سنوات، وبهذه الطريقة المتطورة استطاع مركز فض المنازعات إنهاء كل القضايا المتأخرة سابقاً، ولم يصبح لدى المركز أي قضية حدثت في عام 2018، وهذا من دون شك إنجاز حقيقي كبير بمعنى الكلمة، خصوصاً أننا نتحدث عن حجم قضايا ومعاملات ضخمة جداً، فنحن في مدينة اقتصادية حيوية وكبيرة، تعج بالعقارات والبنايات السكنية والمؤجرين والمستأجرين!

الجميل في نظام الحُكم الذاتي أنه فريد من نوعه على مستوى العالم، وهو نظام دقيق وسريع، ويستطيع البت في القضايا المتشابهة والمتكررة بسرعة فائقة تصل إلى إصدار الحكم في اليوم ذاته، وهذه القضايا المتشابهة تشكل ما نسبته 60% من حجم القضايا التي ترد إلى المركز، ما يعني أن إنجاز وإنهاء معظم القضايا ينتهي في اليوم نفسه، وهذا ما لم يكن أحد في دبي يتوقعه أو يحلم به قبل إنشاء مركز فض المنازعات الإيجارية!

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