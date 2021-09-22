هل يقلل تناول منتجات الألبان من فرص الإصابة بأمراض القلب!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصلت دراسة جديدة إلى أن البالغين الذين يتناولون نظاماً غذائياً غنياً بمنتجات الألبان تقل احتمالية إصابتهم بأمراض القلب بنسبة تصل إلى 25 في المائة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد ربطت الأبحاث السابقة بين تناول منتجات الألبان والإصابة بأمراض القلب، لاحتواء معظمها على نسبة عالية من الكوليسترول والدهون.

إلا أن نتائج الدراسة الأسترالية الحديثة تشير إلى أن العناصر الغذائية الأخرى الموجودة بمنتجات الألبان لها تأثير وقائي على القلب وتساعده على العمل بشكل طبيعي.

وأجرى الباحثون دراستهم - التي نُشرت اليوم في مجلة "بلوس ميديسن" العلمية، على 4000 شخص في الستينات من العمر.

وتابع الفريق المشاركين لمدة 16 عاماً مع ملاحظة نظامهم الغذائي المعتاد وسجلوا عدد حالات الإصابة بالقلب والأوعية الدموية والوفيات التي حدثت بينهم.

وتمت مقارنة النتائج مع 17 دراسة أخرى مماثلة شملت 43 ألف شخص من الولايات المتحدة والدنمارك والمملكة المتحدة لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها.

وأظهرت البيانات أن الأشخاص الذين تناولوا المزيد من منتجات الألبان في نظامهم الغذائي كانوا أقل عرضة بنسبة 25 في المائة للإصابة بمشاكل في القلب مقارنة بمن تناولوا كميات أقل من هذه المنتجات.

ولم تذكر الدراسة نوع منتجات الألبان التي كان يستهلكها كل مشارك على وجه التحديد.

إلا أن مؤلفة الدراسة الرئيسية، الدكتورة كاثي تريو، من معهد جورج للصحة بأستراليا قالت إنه «من المهم تناول منتجات الألبان الصحية فقط، مع تجنب المنتجات المحلاة التي تحتوي على الكثير من السكر المضاف وتلك التي تحتوي على كميات كبيرة من الملح».

جدير بالذكر أن الإحصاءات تشير إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يموتون كل عام نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية، حيث إن منظمة الصحة العالمية تقول إن هذه الأمراض هي السبب الرئيسي للوفاة على الصعيد العالمي.