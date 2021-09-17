منحته أموالها لتأثيث شقتهما فتزوج عليها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعرضت امرأة في السعودية للاحتيال من قبل زوجها الذي استولى على أموالها وتزوج عليها في شقة مقابلة لمنزلهما.

وقالت الزوجة لصحيفة ”الوطن“ المحلية السعودية أن زوجها غدر بها بعد فترة زواج بينهما امتدت لأكثر من 15 عاما، نتيجة ”ثقتها“ به وعدم توثيق المعاملات المالية بينهما ،

وقالت إن زوجها أقنعها أنه "يسعى لتأثيث شقة مقابلة لمنزلهما؛ بهدف إيجاد مساحة أكبر، لكنه لا يملك المبلغ"، فمنحته مبلغ 80 ألف ريال، لتتفاجأ بإقدامه على الزواج من أخرى في الشقة المقابلة لها.

وتابعت الزوجة أنها طوال فترة زواجها من زوجها، ظلت تساعده ماليا في بناء عمارتهما الخاصة، وبعد أن تمكن من السكن فيها، طلب منها أن يؤثث الشقة التي أمامهما أيضا، لتكبر مساحة منزلهما، ويترك باقي الأدوار للمستأجرين.

وأضافت أنها اقتنعت بالفكرة، لكنه تذرع لها أنه لا يملك مبلغ التأثيث حاليا، فقالت له "الجيب واحد"، وأعطته المبلغ المالي للتأثيث، وبعد أن انتهى من تأثيث الشقة تزوج عليها في الشقة المقابلة.