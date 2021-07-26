أعراض غير واضحة للنوبة القلبية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح طبيب مقدم برنامج صحي تلفزيوني في قناة "روسيا 1" بعض أعراض تدل على احتمال إصابة الشخص بنوبة قلبية، وذلك كما ذكرت "روسيا اليوم" عبر موقعها الإلكتروني.

وقال الطبيب ومقدم البرامج ألكسندر مياسنيكوف، إن أكثر أعراض هذه الحالة الخطيرة شيوعا هي ألم في الصدر وضيق التنفس وزيادة التعرق والضعف. مضيفاً أنه توجد علامات غير مرتبطة بأمراض القلب بشكل مباشر، وبينها ألم في الرقبة أو الكتف أو الفك، والتشوش في الكلام، والانتفاخ والحموضة المعوية.، موضحاً أن الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلات مماثلة لكن هذا ليس دائما سببا لاستدعاء سيارة إسعاف.

وأشأر الطبيب إلى أن هذا الألم وضيق التنفس وتلك الأعراض الصريحة والضمنية تتطلب زيارة طبيب قلب بأسرع وقت.

وأشار الطبيب أيضا إلى أن عوامل الخطر الرئيسية هي العمر "الرجال فوق 45 والنساء فوق 50" والوراثة المرتبطة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية المبكرة والتدخين وزيادة الكوليسترول منخفض الكثافة وانخفاض نسبة الكوليسترول عالي الكثافة وزيادة نسبة السكر في الدم وارتفاع ضغط الدم الشرياني، وكذلك قلة النشاط الرياضي والبدانة. بالإضافة إلى تناول من الكحول الذي يمكن أن يؤثر على خطر الإصابة بنوبة قلبية.

وتوصل الطبيب إلى استنتاج مفاده أن الأشخاص الذين تم تشخيص عدة عوامل لديهم في وقت واحد وليس واحدا منها، يواجهون الخطر الأكبر.

وتدل معلومات منظمة الصحة العالمية على أن أكثر من 17,5 مليون شخص يموتون سنويا بسبب أمراض القلب. ويرى الأطباء في الوقت ذاته أن نحو 80% من السكتات الدماغية والنوبات القلبية المبكرة يمكن الوقاية منها.