سعودية ترفع دعوى ضد زوجها وتطلب الطلاق بسبب التجسس

رفعت امرأة في السعودية قضية بسبب تنصت زوجها عليها عبر تحميل برامج تجسس على هاتفها دون علمها، لمراقبة محادثاتها.

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية،أن الزوج قام بحذف جزءا من الرسائل التي كانت تدور بين زوجته وصديقتها وأرسلها لزوج الصديقة، مما تسبب في حدوث مشاكل بينهما.

ونقلت الصحيفة عن المحامي عبد الرحمن الحربي، قوله إن ما قام به الزوج يعتبر جريمة وفقا للمادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، قائلا إنها عقوبتها "السجن لمدة عام وغرامة 500 ألف ريال .

وأوضح أن الزوجة طلبت الطلاق ووقع ذلك، "وهنا يحق لها رفع قضية على الزوج تطالب بها العقوبة عما قام به من تصنت وتجسس عليها دون علمها، ونقل محادثاتها وتسجيلات صوتية للغير لإثارة الفتنة بينها وبين صديقتها وتخريب علاقتها الزوجية".

وبحسب هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات فإن المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية تنض على عقاب بالسجن مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.