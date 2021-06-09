«ناسا» تعلن اكتشاف كوكب «غريب»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت إدارة الطيران والفضاء الأميركية «ناسا» اكتشاف كوكب مؤخراً وصفته بـ«الغريب» أثار اهتمام العلماء خلال بحثهم عن حياة خارج كوكب الأرض، حيث إنه يمكن أن يكون مشابهاً بشكل مذهل لكوكبنا.



وأوضحت «ناسا» أن الكوكب اسمه TOI - 1231 b وله غلاف جوي «غير معروف» مشابه بشكل ملحوظ للكواكب المجاورة، ويدور الكوكب حول نجم يعرف بـ«القزم الأحمر» كل 24 يوماً.

وأوضحت الصحيفة أن باحثين من مختبر تابع لـ«ناسا» وجامعة نيومكسيكو اكتشفوا الكوكب خارج المجموعة الشمسية يدور حول نجم القزم الأحمر الذي تمكن العلماء من تمييزه، وقياس نصف قطر وكتلة الكوكب، مما وفر لهم بيانات لازمة بشأن غلافه الجوي.



وأوضحت أن الكوكب ذو جسم معتدل يماثل حجم كوكب نبتون ويدور حول النجم كل 24 يوماً، وهو أقرب ثماني مرات إلى نجمه من الأرض للشمس، لكن درجة حرارته مماثلة لكوكبنا لأن القزم الأحمر نفسه أقل قوة.

وتبلغ درجة حرارة غلاف الكوكب الجوي نحو 330 كلفن أو 140 درجة فهرنهايت، مما يجعله أحد أفضل الكواكب الخارجية الصغيرة التي يمكن الوصول إليها من أجل دراسات الغلاف الجوي التي تم اكتشافها حتى الآن.

وتابعت الصحيفة أنه من الممكن أن تكون هناك سحب عالية في الغلاف الجوي، وربما دليل على وجود الماء.



وقالت جينيفر بيرت، العالمة في مختبر «ناسا»: «ستتيح ملاحظات على الكوكب في المستقبل تحديد مدى شيوع أو ندرة تشكل السحب المائية حول هذه الكواكب المعتدلة».

وأضافت أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات لفهم كيفية تكوين الكوكب بدقة ولفتت إلى أن الغلاف الجوي للكوكب غير معروف.



وقالت بيرت: «من أكثر النتائج إثارة للاهتمام في العقدين الأخيرين أنه حتى الآن لا يبدو أي من أنظمة الكواكب التي اكتشفناها مثل نظامنا الشمسي».

وتابعت أن هذا الكوكب الجديد لا يزال غريباً لكنه أقرب إلى الأرض إلى حد ما، مقارنة بمعظم الكواكب التي تم اكتشافها حتى الآن، والتي غالباً ما تحتوي على درجات حرارة شديدة تصل إلى عدة مئات أو آلاف الدرجات.