بـ"كلاشنكوف".. عراقية تقتل زوجها ثأرا لابنها الرضيع

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أنهت زوجة عراقية في محافظة البصرة حياة زوجها بإطلاق النار عليه من بندقية نوع ”كلاشنكوف“.

وبحسب بيان وزارة الداخلية، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا عن جريمة قتل مواطن، وإثر تحريات مكثفة تبين ضلوع الزوجة بالجريمة، وعليه تم القبض عليها وضبط أداة الجريمة.

وأقرت الزوجة في التحقيقات بقتلها زوجها، وقالت إنها فعلت ذلك بدافع الثأر، إذ كان المجني عليه قتلَ ابنها قبل تسعة أشهر ودفنه في مزرعة.

وأضافت أنه بسبب ذلك، أطلقت النار على زوجها ودفنته قرب ولدها في المكان ذاته.

وأخرج رجال الأمن الجثتين من المكان المعني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة وإحالتها إلى القضاء.