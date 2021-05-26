مصري خانته زوجته في الحلم .. فذبحها في الحقيقة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعرضت زوجة مصرية لمحاولة قتل ذبحا على يد زوجها أمام طفليهما بسبب حلم مزعج .

وتداول سكان القليوبية في منطقة شبرا الخيمة شمال العاصمة المصرية القاهرة فيديو للحظة إمساك الأهالي بالزوج .

وظهر في الفيديو عدد من الأشخاص متجهين لتسليم المتهم، يدعى "محمد ص"، 37 سنة، لقسم شرطة شبرا الخيمة، بعدما حاول الهرب إثر ارتكاب الجريمة البشعة.

وقال أحد الشهود إن المتهم عند استيقاظه من النوم ذهب إلى زوجته وقال لها: " أنا عرفت كل حاجة.. " قبل أن يحاول قتلها ذبحا من رقبتها بسلاح أبيض.

وأضاف الشاهد أن الزوجة تدعى "أمل"، وهي ربة منزل، ومعروف عنها حسن السمعة، مشيرا إلى أن زوجها كان يتشاجر معها باستمرار فضلا عن تصرفاته المريبة التي ظهر بها مؤخرا.

وقال المتهم أثناء التحقيقات: "أثناء نومي.. حلمت بأن زوجتي تخونني لذلك عقدت العزم على التخلص منها".

وذكرت صحف محلية أن الزوجة مازالت على قيد الحياة داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المحافظة