زوجة أميركية اكتشفت خيانة زوجها في صحيفة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بصدفة غريبة جدا، اكتشفت امرأة خيانة زوجها لها مع امرأة أخرى.

وقالت الممرضة الأميركية أمي أديسون، (47 عاما) أنها أنها اكتشفت أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى، ولديه طفل منها، من خلال منشور تهنئة بولادة الطفل ووالديه.

وأوضحت أديسون انها كانت تتصفح الصحيفة المحلية أثناء العمل، لترى تهنئة بولادة مولود جديد، والوالد هو زوجها.

فذهبت لموقع المستشفى للتأكد، لتكتشف أن زوجها لديه طفلة كذلك من نفس الأم، ولدت قبل عام من الطفل الجديد.

وفي سلسلة من الفيديوهات على "تيك توك" شرحت أديسون القصة بالكامل، حتى موقف المواجهة مع الزوج، في فيديوهات لاقت تفاعلا كبيرا من المستخدمين.