الصين: مسبار المريخ يأخذ أولى خطواته على سطح الكوكب الأحمر

المصدر: بكين - رويترز

انفصل مسبار صيني يعمل بالتحكم عن بعد عن كبسولة هبوط ونزل على سطح المريخ اليوم، لتصبح الصين أول دولة تنتهي من الدوران حول الكوكب الأحمر والهبوط والتجوال على سطحه في مهمتها الأولى لاستكشاف الكوكب الأحمر.

ونزل المسبار الجوال تشورونغ، الذي سمي على اسم إله النار الصيني في الأساطير الصينية القديمة، على سطح المريخ في الساعة 1040 صباحا بتوقيت بكين (0240 بتوقيت غرينتش).

وأصبحت الصين هذا الشهر ثاني دولة بعد الولايات المتحدة ترسل مركبة تهبط على سطح المريخ وذلك عندما نجحت في إرسال المركبة الفضائية غير المأهولة تيانون-1 حاملة المسبار الجوال تشورونغ.

وكان الاتحاد السوفيتي السابق قد أرسل مركبة هبطت على المريخ عام 1971 لكنه فقد الاتصال بها بعد ثوان.

وفي 15 مايو أيار انفصلت الكبسولة الصينية التي تحمل المسبار عن المركبة تيانون-1 وهبطت في سهل شاسع يعرف باسم يوتوبيا بلانيتيا.

ونشرت وكالة الفضاء الصينية يوم الأربعاء الصور الأولى التي التقطتها المركبة.

وسيدرس المسبار الجوال تربة سطح الكوكب ومناخه ويبحث عن دلائل على وجود حياة.