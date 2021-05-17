مصر.. تستعين بعاطلين لسرقة زوجها

المصدر: مروة سليم - دبي

أقدمت ربة منزل في منطقة التبين بمحافظة القاهرة على سرقة مبالغ نقدية بالإكراه من زوجها بمساعدة اثنين عاطلين عن العمل، وذلك كما ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن المتهمين قاموا جميعاً بسرقة مبلغ نقدي مملوك للمجني عليه زوج المتهمة الأولى، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، فما أن ظفر به المتهمان الأولى والثاني بمسكنه حتى انقضا عليه مقيدين حركته، ثم وجهت له المتهمة الأولى ضربة بصدره باستخدام سلاح أبيض "سكين"، حيث تمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المبلغ المالي المسروق، وفروا به مستقلين الدراجة النارية قيادة المتهم الثالث.

وحددت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، جلسة 6 يونيو المقبل، للحكم على الـ3 متهمين.