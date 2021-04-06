جوجل تكسب نزاعاً قضائياً مع أوراكل

المصدر: واشنطن - د ب أ

أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكما بتبرئة شركة خدمات الإنترنت والتكنولوجيا الأميركية جوجل من انتهاك حقوق الملكية الفكرية لشركة البرمجيات الأميركية أوراكل كورب عندما استخدمت شفرة البرمجة الخاصة بها في تطوير نظام تشغيل الأجهزة المحمولة الذكية أندرويد.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكم الصادر بأغلبية ستة قضاة مقابل قاضيين اثنين من أعضاء المحكمة العليا ألغى حكما قضائيا سابقا لصالح أوراكل التي كانت قد طالبت بتعويضات تبلغ 9 مليارات دولار من جوجل.

وقالت المحكمة العليا إن جوجل انخرطت في "استخدام عادل" شرعي عندما أضافت عناصر أساسية من لغة البرمجة جافا التي طورتها أوراكل في نظام التشغيل أندرويد.

وقال القاضي سيتيفن برير في نص الحكم إن جوجل استخدمت "فقط ما هو مطلوب لكي تسمح للمستخدمين بإضافة مهاراتهم للعمل في تطوير برنامج جديد تماما".

بدأت القضية منذ عام 2010 عندما رفعت شركة أوراكل دعوى قضائية، تتهم فيها جوجل أنها باستخدام حوالي 11 ألف سطر من شفرة لغة البرمجة جافا المملوكة لها بدون إذن منها.

وكانت أوراكل قد استحوذت على حق ملكية شفرة جافا بعد استحواذها على شركة صن مايكروسيستمز في عام 2010.

وكان القاضي الذي نظر الدعوى لأول مرة قد أصدر حكما بأن لغة جافا لا تخضع لحماية حقوق الملكية الفكرية. ولكن محكمة الاستئناف الأمريكية ألغت هذا الحكم وأصدرت حكما جديدا لصالح أوراكل في هذا النزاع،

ولجأت جوجل عام 2019 إلى المحكمة العليا لإلغاء حكم الاستئناف على أساس أن ما قامت به كان في حدود "الاستخدام العادل" الذي لا يمثل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية لأي طرف.

وقالت المحكمة العليا إنه إذا تم استخدام حقوق الملكية الفكرية لمنع المبرمجين من استخدام لغات الترجمة، فإن هذا سيحد من ابتكار البرامج في المستقبل.

وقالت أوراكل في بيان بعد صدور هذا الحكم، إن هذا الحكم في الواقع يكشف إلى أي مدى أصبحت قوة جوجل السوقية أكبر.ن هناك ثورة هائلة".