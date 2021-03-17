إحذروا "بومة الليل" بمعرفة أسبابها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع Healthline، معلومات مفصلة حول متلازمة بومة الليل مشيرا في تقرير الى أنها تحدث اضطرابات في ساعة الجسم الداخلية مما يؤدى إلى تأخر ساعات النوم ساعتين على الأقل، وهى تصيب بشكل كبير المراهقين والشباب فيعانى نحو 15% منهم من المتلازمة.

وأكد التقرير، أن تلك المتلازمة تجعل الشخص فى حالة تأهب خاصة بعد منتصف الليل وتحديدا بين الساعة الثانية صباحا والساعة 6 صباحا، فى حين تشعر بالنعاس المفرط أثناء النهار وعندما لا تستطيع النوم تصاب بعدم التركيز وضعف الانتباه، مما يجعلك تشعر بالتعب المفرط طوال اليوم.

ويكون لمتلازمة بومة الليل العديد من المضاعفات الاخرى التى تتعلق بمشكلات نوم أخرى مثل انقطاع النفس النومي، والاصابة بالاكتئاب أو التوتر خلال ممارسة مهمامك اليومية، كما أنها تؤثر على قدرات التعلم عند الطلاب لعدم حصولهم على قسط كاف من النوم.

وأوضح التقرير أن هناك بعض العوامل التى ينتج عنها الاصابة بمتلازمة تأخر النوم وتشمل:



-عوامل وراثية:

إذا كنت مصابا بتلك المتلازمة فقد يكون لديك تاريخ عائلي لهذا الاضطراب فى دورة النوم على مدار 24 ساعة.

-الإصابة بالاضطرابات النفسية والعصبية:

مثل القلق وقصور الانتباه وفرط الحركة واضطراب الوسواس القهري.

-الأرق المزمن:

قد يكون عاملا للإصابة حيث يعانى 10% من المصابين بالأرق المزمن بمتلازمة بومة الليل.

-عادات النوم السيئة:

يمكن أن تزداد أعراض المتلازمة سوءًا إذا لم تحصل على ما يكفي من التعرض للضوء في الصباح، وقد تزداد الأعراض أيضًا إذا تعرضت للكثير من الضوء في الليل.