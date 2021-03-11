بالفيديو.. يتشبت بشاحنة لمسافة 30 كيلو بعد أن قتل سائقها زوجته

المصدر: ترجمة مروة سليم

أصر زوج برازيلي على ألا يفر قاتل زوجته دون محاكمته بعد أن قتلها عن طريق الخطأ إثر اصطدام سيارة نقل بدراجة نارية كانت الزوجة على متنها بصحبة زوجها، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الزوج تشبث بشاحنة السائق لمسافة أكثر من 30 كيلو متر، حتى نجح في التحفظ عليه ثم أبلغ الشرطة.

وكانت الزوجان في رحلة على متن دراجة نارية، على احدى الطرق السريعة في بلدية بينها الساحلية، عندما صدما من الخلف من شاحنة كبيرة.

وسقطت الزوجة على الطريق حيث فارقت الحياة على الفور، إلا أن الزوج صعد بطريقة ما إلى الشاحنة، وتشبث بها ودراجته النارية مثبتة في مقدمة المركبة، حيث كان السائق متجاهلاً مناشداته بالتوقف، ولم يتوقف إلا بعد أن أجبره سائقو السيارات الأخرى المجاورة على ذلك.

وأظهر مقطع فيديو الزوج وهو يتأرجح من الباب الأيسر للشاحنة ودراجته في مقدمة المركبة.