اليونان تجيز استخدام "مضاد التهابات" لمعالجة مرضى "كورونا"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أجازت الوكالة اليونانية للأدوية استخدام المضاد للالتهابات "كولشيسين" لمعالجة مرضى "كوفيد-19"، بعد دراسة كندية عن النتائج الإيجابية لهذا العقار.

وقررت لجنة خبراء وزارة الصحة اليونانية "ادخال وصف كولشيسين عن طريق الفم، في بروتوكول علاج وباء (كوفيد-19)، بعدما نشرت، أخيراً، نتائج دراسة كندية أثبتت النتيجة المهمة لهذا الدواء ضد فيروس كورونا المستجد"، بحسب بيان للوكالة اليونانية للأدوية.

وأضاف البيان أنه يمكن الحصول على كولشيسين "فقط بوصفة طبية".

وكان معهد مونتريال لأمراض القلب أعلن، الجمعة، أن دراسة طبية أظهرت أن "كولشيسين" المضاد للالتهابات فعال لعلاج مرضى "كوفيد-19"، وخفض مخاطر حصول مضاعفات جراء الإصابة.

لكن نتائج الدراسة الكندية لم تنشر بعد في مجلة علمية، وبالتالي لم يتمكن العلماء من التحقق من صحة التأكيدات الكندية.

وبحسب معهد مونتريال لأمراض القلب، تشكل النتائج الإيجابية لدراسة "كولكورونا"، "اكتشافاً علمياً مهماً" يجعل من "كولشيسين" "أول دواء يعطى عن طريق الفم يمكنه معالجة مرضى كورونا في العالم".

وأضاف أن نتائج الدراسة "أثبتت أن (كولشيسين) خفّض 21% من خطر وفاة مرضى (كوفيد-19)، أو نقلهم إلى المستشفى، مقارنة مع الدواء الوهمي".

وصرح مدير قسم "كورونا" في مستشفى فولا قرب أثينا، عالم الأوبئة، خريلاوس سمراس، لـ"فرانس برس" بأن "كولشيسين، الذي كان حتى الآن يستخدم في اليونان لمعالجة مشكلات القلب ومرض النقرس، يوصف لعلاج مرضى فيروس (كورونا) لمن هم فوق 60 عاماً في المنزل".

وأضاف أن هذا الدواء يمكن أيضاً أن يوصف لمرضى "كورونا" آخرين يعانون مشكلات في التنفس أو القلب.

والدراسة التي أجراها معهد مونتريال لأمراض القلب، في كل من كندا والولايات المتحدة وأوروبا وأميركا الجنوبية وجنوب إفريقيا، شملت 4488 مريضاً.

ولفت سمراس الى أن أطباء يونانيين شاركوا أيضاً في هذه الدراسة.