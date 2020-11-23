يعود للحياة بعد توقف قلبه لـ45 دقيقة وتجمد جسده في أميركا

المصدر: ترجمة مروة سليم

عثرت السلطات الأميركية على أربعيني في متنزه يقع على جبل رينييه بواشنطن، متجمداً وفاقداً للوعي، فضلاً عن توقف قلبه، وذلك كما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأميركية.

وأضافت "سي ان ان"، أن مايكل كنابينسكي، البالغ من العمر 45 عاماً عاد للحياة مجدداً، وذلك بعد توقف قلبه لمدة وصلت إلى 45 دقيقة.

وفور العثور عليه نقلته السلطات المتخصصة بالإنقاذ لمستشفى "هاربورفيو" في سياتل، حيث عجز الأطباء عن إعادة قلبه للعمل بالصدمات الكهربائية.

وكانت المفاجأة حسبما نقلت الشبكة الأميركية عن طبيبة وحدة العناية المركزة في المستشفى قولها، إن قلب كنابينسكي عاد للنبض مجدداً بعدما توقف لـ45 دقيقة، مضيفة أنه "عاد من الموت".

وعثرت على الرجل بعدما ضل طريقه الأسبوع الماضي في متنزه الحديقة الوطنية، حيث كان الجو شديد البرودة.

وفور وصوله إلى قسم الطوارئ، أعطي كنابينسكي علاجا يعرف بـ"الأكسجة الغشائية خارج الجسم"، وهي تقنية توفر دعما طويل الأمد للقلب والجهاز التنفسي للأشخاص الذين لا يستطيع القلب والرئتين تأمين كمية كافية من تبادل الأوكسجين أو التروية للحفاظ على الحياة.

وبعد مرور 45 دقيقة قام الفريق الطبي بتدفئته للوصول لدرجة الحرارة المثالية لعمل القلب، الذي وجهوا له مجدداً صدمات كهربائية لتحفيزه على العمل.

ومكث كنابينسكي 8 أيام حتى استرد صحته بشكل كامل.