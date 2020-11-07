"واتس أب" يطرح خدمة تحويل أموال فورية إلى هذا البلد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن تطبيق "واتس أب"، المملوك لـ"فيس بوك"، تفعيل خدمة تحويل الأموال عبر التطبيق في أكبر أسواقه، الهند، قبل تطبيق الخطوة في دول أخرى حول العالم.

وأوضح فيس بوك - في بيان نشره بشأن الخدمة، نقلته قناة "الحرة" الأمريكية اليوم السبت - أن الميزة الجديدة تضفي الأمان على الأموال المرسلة عبر التطبيق، بطريقة عملية تتجاوز المسافات الجغرافية، ولا تحتاج إلى تبادل النقود بشكل شخصي أو اللجوء إلى البنوك.

وقد تعاقد التطبيق مع شركة "ناشونال بيمنتس كوربوريشن" الهندية لتفعيل الخدمة في البلاد، وستعتمد الخدمة الجديدة على أول نظام دفع فوري في الهند، يربط التحويلات بين أكثر من 160 مصرفاً محلياً، ولإرسال الأموال لابد من أن يمتلك المستخدم حساباً مصرفياً وبطاقة صراف آلي.

وذكر البيان، أنه تم تدعيم الخدمة الجديدة من "واتس أب" بمجموعة قوية من إعدادات الأمان والخصوصية، كما ستتطلب إدخال رمز تعريف شخصي معين مع إرسال كل دفعة.

ويتيح "واتس أب" خدمة تحويل الأموال باستخدام أحدث إصدار من التطبيق المخصص لـ"آي فون" وأجهزة "أندرويد".

وكان "واتس أب" قد أعلن، في وقت سابق، طرح خاصية أخرى، تسمح باختفاء الرسائل بعد مرور فترة محددة من الوقت، وستتيح الخاصية لمستخدمي التطبيق اختيار اختفاء الرسائل في المحادثات، ليتم حذفها بشكل تلقائي بعد سبعة أيام، وفقاً لبيان أصدره التطبيق.